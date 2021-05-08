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Gündem
Bülent TATOÄžULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 08.05.2021 - 15:08 | Son GÃ¼ncelleme:

Pansiyonda ölü bulundu! OdasÄ±ndan çÄ±kmayÄ±nca ÅŸüphelendi...

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Pansiyonda ölü bulundu! OdasÄ±ndan çÄ±kmayÄ±nca ÅŸüphelendi...

Antalya'da Emin BayrakÃ§Ä± (52) yaklaÅŸÄ±k 20 gÃ¼ndÃ¼r kaldÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± pansiyonda Ã¶lÃ¼ bulundu.Â

Olay, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda MuratpaÅŸa ilÃ§esi TahÄ±lpazarÄ± Mahallesi 461 Sokakâ€™taki bir pansiyonda meydana geldi. YaklaÅŸÄ±k 20 gÃ¼ndÃ¼r pansiyonda kalan Emin BayrakÃ§Ä± odasÄ±ndan Ã§Ä±kmayÄ±nca pansiyon gÃ¶revlisi, durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirdi. Pansiyona gelip odaya giren ekipler, BayrakÃ§Ä±'nÄ±n 3 gÃ¼n Ã¶nce Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi.

BayrakÃ§Ä±'nÄ±n cenazesi yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumuâ€™na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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