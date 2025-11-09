×
Pansiyonda kalan 12 öğrenci akşam yemeği sonrası hastanelik oldu

#Antalya#Öğrenciler#Yemek Zehirlenmesi
Pansiyonda kalan 12 öğrenci akşam yemeği sonrası hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 12:05

Antalya Akseki'de kaldıkları özel pansiyonda yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin kaldığı özel pansiyonda 12 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Serum tedavisi uygulanan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

YEMELK SONRASI RAHATSIZLANDILAR

Edinilen bilgiye göre, pansiyonda kalan öğrenciler akşam yemeğinde yayla çorbası, makarna, schnitzel ve kakaolu puding tüketti. Yemekten bir süre sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Yurtta toplam 145 öğrenci bulunduğu, bunlardan 2'si kız, 10'u erkek olmak üzere 12 öğrencinin karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Akseki Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.

OLAYLA İLİGLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Saat 21.00 ile 02.00 saatleri arasında yaşanan olayda hastanede öğrencilerden kan ve gaita örnekleri alındı, olayla ilgili adli vaka kaydı açıldı. Serum tedavisi uygulanan öğrenciler, yapılan gözlemlerin ardından taburcu edildi. Yetkililer, zehirlenmenin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

BAKMADAN GEÇME!