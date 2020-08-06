Panoramik asansör boşluğundaki cesedin kimliği belli oldu

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asansörden yardım istendiğini duyunca durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, asansör boşluğunda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Üzerinden kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Acil iniş merdiveninin kilidini kırıp, girdiği asansör boşluğundan düşmüş olabileceği değerlendirilen kişinin kimliği belirlendi. Yapılan parmak izi incelemesi sonucu cesedin, bir süre önce vatani görevini yapıp dönen Faruk Sanatma'ya ait olduğu tespit edildi. Her gün Konyaaltı Plajı'na gelerek yüzdüğü öğrenilen Sanatma'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Sanatmaya'nın askere gitmeden önce de umre ciyaret iyaptığı öğrenildi.