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Muhtara eşinden ilginç sürpriz: Panolara bu yazılarla birlikte fotoğrafını astırdı

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#Afiş#Doğum Günü#Çanakkale
Muhtara eşinden ilginç sürpriz: Panolara bu yazılarla birlikte fotoğrafını astırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 17:13

Çanakkale’de Turan Çelik (46), eşi Elif Çelik'in (42) doğum gününü üzerinde onun fotoğraflarının yer aldığı afişler hazırlatıp otobüs duraklarına reklam panolarına koydurdu. Elif Çelik, "Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum" dedi.

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Merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yaşayan Turan Çelik, 28 yıllık eşi, aynı zamanda köyün muhtarı Elif Çelik’in doğum günü için üzerine onun fotoğraflarının yer aldığı çeşitli afişler hazırlattı.

Muhtara eşinden ilginç sürpriz: Panolara bu yazılarla birlikte fotoğrafını astırdı

'Ne şanslıyım ki benim eşimsin', 'Bana hissettirdiğin mutluluk ve huzuru anlatmaya kelimeler yetmez', '28 senedir hayatımdasın, iyi ki doğdun' yazılı afişler dün otobüs duraklarındaki reklam panolarında yer aldı. Afişler bir gün sonra da kaldırıldı.

Muhtara eşinden ilginç sürpriz: Panolara bu yazılarla birlikte fotoğrafını astırdı

Bu durumun kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Elif Çelik, “Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum. İnsanların da tepkili davranmaması gerekiyor. Bu güzel bir şey. Bütün kadınlarımız her şeyin güzelini hak ediyor. Doğal bir süreç. Bu tamamen kişisel bir şey. Konumumla bir alakası yok" dedi. 

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Muhtara eşinden ilginç sürpriz: Panolara bu yazılarla birlikte fotoğrafını astırdı

Muhtara eşinden ilginç sürpriz: Panolara bu yazılarla birlikte fotoğrafını astırdı

 

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#Afiş#Doğum Günü#Çanakkale

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