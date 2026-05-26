Pankreas kanserinde büyük umut

Tıp dünyasının en büyük açmazlarından biri olan pankreas kanserine karşı tarihi bir zafer kazanıldı. Tümörlerin kontrolsüz büyümesini tetikleyen ancak yüzeyi aşırı pürüzsüz ve kaygan olduğu için tıp literatürüne “ilaçla hedef alınamaz” olarak geçen KRAS proteini, kırk yıl aradan sonra ilk kez alt edildi. Laboratuvarlarda “deliği olmayan bir bowling topu” olarak adlandırılan bu ölümcül hücresel sürücü, geliştirilen yeni nesil bir tedavi yöntemi sayesinde artık başarılı bir şekilde etkisizleştirilebiliyor.

İLK KEZ BAŞARILDI

Biyoteknoloji şirketi Revolution Medicines, geliştirdiği “daraxonrasib” isimli deneysel hapın ilk klinik sonuçlarında benzeri görülmemiş bir başarı yakaladığını duyurdu. Hapı alan ileri evre pankreas kanseri hastalarının, standart kemoterapi alanlara kıyasla iki kat daha uzun süre, yani ortalama 13 ay boyunca hayatta kaldığı saptandı. Bu büyük başarı, proteinde tutunacak bir cep aramak yerine doğayı taklit eden “moleküler yapıştırıcı” teknolojisi sayesinde mümkün oldu. Bu akıllı molekül, KRAS proteini aktif konumdayken yanındaki diğer hücresel elementleri bir yapıştırıcı gibi birbirine kenetleyip dev bir bariyer oluşturarak kanserin moleküler şalterini kökten kapatıyor.

DEVRİMİN İLK ADIMI

Uzmanlar elde edilen sonuçların henüz kesin bir çözüm olmadığını ancak tıp tarihinde bir devrimin ilk adımı olduğunu vurguladı. Hastaların yıpratıcı kemoterapi seansları için her hafta hastaneye gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran ve evde hapla tedavi imkânı sunan bu yaklaşımın, gelecekte aynı mutasyona sahip akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinde de çığır açması bekleniyor.