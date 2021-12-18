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Pankartlı, dövizli bütçe

#Bütçe Görüşmeleri#TBMM#Pankart
Pankartlı, dövizli bütçe

Meclis'teki bütçe görüşmeleri, geçmiş yılları aratacak kadar gergin geçti. Bu yılki görüşmelerde dikkat çeken fark, bakanların da muhalefet parti temsilcilerinin de konuşmalarında sık sık döviz ve tablo kullanmaları oldu. Bakanlar grafiklerle konuşmasını desteklerken, muhalefet de eleştirilerini büyük afişlere yansıttı.

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Selahattin Sönmez’in karelerine yansıdığı gibi, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, asgari ücretin kaç lira olması gerektiğini anlatırken kullandığı döviz anlattıkları kadar ilginç oldu. Topal, “Asgari ücret, şeker fiyatlarındaki artışa göre 6 bin lira, ayçicek yağına göre 6 bin 500, un fiyatına göre artarsa 7 bin 500, kömüre göre artarsa 8 bin 500 TL olması gerekiyor” dedi ama gerçek farklı oldu.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bilgi verirken beraberinde getirdiği dövizlerden yardım aldı. Karaismaloğlu’nun kürsüden ayrıldıktan sonra yere bıraktığı dövizleri toplamak AK Partili vekillere düştü. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de TBMM tutanaklarında Kürtçe’nin x işaretiyle gösterilmesine gönderme yaparak, x işaretli konuları gösteren dövizle çıktı kürsüye.

Şimdi herkes biraz nefes alsın diye, Meclis çalışmalarına iki hafta ara verildi.

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#Bütçe Görüşmeleri#TBMM#Pankart

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