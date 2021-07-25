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Haber Giriş: 25.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Panikleten uyarı

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Panikleten uyarı

Bazı Iphone kullanıcılarına dün sabah saatlerinde arka arkaya gelen “Evde kal Türkiye” uyarıları paniğe ve tartışmalara neden oldu.

Uyarı mesaj sisteminin test aşamasında yaşanan karışılıktan dolayı, uyarıların üst üste gittiği belirtilirken, Vodafone yaptığı açıklamayla konunun incelendiğini belirtti ve özür diledi. Uyarı bildirim sistemi (UYARSİS), doğal afet ve acil durumlarda telefonlara uyarı mesajı gönderilmesini içeriyor. Bu sistemin Türkiye’de de kurulması için hazırlıklar sürüyor ve sistem şu anda test aşamasında bulunuyor. Paniğe neden olan karışıklık da bu test sürecinde meydana geldi. Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Fatih Sayan da attığı twitle bu sistemin zamanında kurulması gerektiğini vurguladı ve “UYARSİS’in yeni özelliklerinin hayata geçirilmesi için çalışma sürüyor” dedi.

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