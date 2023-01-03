Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Panik yaşatan densizlik

Güncelleme Tarihi:

#Galata Kulesi#Şüpheli Çanta#İstanbul
Panik yaşatan densizlik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:00

Galata Kulesi’nin yanındaki şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Polisin güvenlik önlemi aldığı sırada bir kişi, “Ben bu çantayı açarım”  diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline aldı. Bu kişinin polisin müdahalesi sonrası çantayı atmasıyla sokakta bulunanlar panikle kaçışmaya başladı.

Haberin Devamı

İstanbul Beyoğlu’nda Galata Kulesi’nin yanında, önceki gece 22.00 sıralarında bulunan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paketin bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda, bir kişi, güvenlik şeridini aşarak çantanın yanına gitti. “Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım” diyerek çantayı eline aldı. Polisin müdahalesinin ardından, çantayı kafelerin bulunduğu sokağa fırlattı. Çevredekiler ve kafelerde oturan aralarında turistlerin de bulunduğu kişiler, çantanın sokağa atılmasıyla birlikte paniğe kapılıp kaçıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan vatandaş, ekip otosuna bindirilip sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

Panik yaşatan densizlik

FÜNYEYLE PATLATILDI

Çanta ise olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı. Polis, çantayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galata Kulesi#Şüpheli Çanta#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık