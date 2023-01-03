Panik yaşatan densizlik

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İstanbul Beyoğlu’nda Galata Kulesi’nin yanında, önceki gece 22.00 sıralarında bulunan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paketin bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda, bir kişi, güvenlik şeridini aşarak çantanın yanına gitti. “Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım” diyerek çantayı eline aldı. Polisin müdahalesinin ardından, çantayı kafelerin bulunduğu sokağa fırlattı. Çevredekiler ve kafelerde oturan aralarında turistlerin de bulunduğu kişiler, çantanın sokağa atılmasıyla birlikte paniğe kapılıp kaçıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan vatandaş, ekip otosuna bindirilip sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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FÜNYEYLE PATLATILDI

Çanta ise olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı. Polis, çantayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.