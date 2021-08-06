‘Panik hesapları’na soruşturma açıldı

Günlerdir süren orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden endişe, korku ve panik yaratmaya yönelik paylaşımlarda bulunan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen (suç duyurusu olmaksızın, kendiliğinden) soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada “#helpturkey” ana başlığı altında yapılan paylaşımlarla devletin acziyet içerisinde gösterilmeye çalışıldığı belirtildi.

KAOS YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: “Bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır. Söz konusu hesaplar ile yangın olayına ilişkin bilgi kirliliğine yol açan gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu, konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı, daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığı, dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği, araç olarak ise Twitter isimli sosyal medya platformunun aktif olarak kullanıldığı (#helpturkey ana başlığı altında yapılan paylaşımlar, Militer Doktrin ve News Page Turkish isimli twitter hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlar) tespit edilmiştir.”

5 AYRI SUÇTAN İNCELENİYOR

Savcılığın açıklamasında şu tespitlere yer verildi: “TCK’da düzenlenen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini aşağılama, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma, toplumun belli bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etme gibi suçların işlendiği kanaatine varılmıştır. Bu itibarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgili birimlere devam eden eylemlere ilişkin sahte hesapların koordinasyonunu sağlayarak ve suç unsuru içeren paylaşımları dolaşıma sokarak suça iştirak ettiği anlaşılan gerçek kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla teknik analizlerin yapılmasına yönelik talimatlar verilmiş olup, suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde yeni soruşturmalar açılacaktır.”

POLİSTEN ‘ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN’ UYARISI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada yakın tarihte açılan ve birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu. Güvenli internet için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Yakın tarihte açılmış, birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılmalı” denildi. (ANKARA/AA)

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