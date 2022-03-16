Panik anları kamerada! Sobadan sıçrayan alevler hastanelik etti

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Olay, Tosya ilçesi eski Metal Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinde bulunan tamirhanede stajyer çırak olarak çalışan S.K. (16) iş yerindeki sobayı yakmak istedi.

Sobanın içinde bulunan malzemelerin aniden alev alarak parlaması neticesinde S.K.'nin elleri, kolları ve yüzünde yanıklar oluştu.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olayın ardından vatandaşların, gencin üzerine sıçrayan alevleri söndürmek için birbiriyle yarıştıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların iş yerinden gelen sese yöneldiği ve bu sırada S.K.’nin koşarak iş yerinden çıktığı görülüyor. Panik yaşayan vatandaşlar, S.K.’nin üzerindeki alevleri yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürüyor.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.