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Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 22:02 | Son Güncelleme:

Panik anları! Evin mutfağından yılan çıktı... Ekipler canlı olarak yakaladı

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Panik anları! Evin mutfağından yılan çıktı... Ekipler canlı olarak yakaladı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalayıp, doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Mücahit Sokak üzerinde oturan Fatma Tatar, mutfağında yılan görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korkudan evden çıkan Tatar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle ekiplere yılanın yerini gösterdi. Ekipler, mutfak tezgahının altına giren yılanı, canlı olarak yakalayarak doğaya saldı.

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