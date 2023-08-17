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Paniğe neden oldu! Ankara'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

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#Ankara#Çanta#Fünye
Paniğe neden oldu Ankarada şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 05:53

Ankara'da kaldırıma bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılırken, çantanın içerisinde giysi ve yumurta kolileri olduğu  tespit edildi. 

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Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üstünde kaldırıma bırakılmış olan çantayı bir süre kimse almayınca, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı geldi. Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişine kapatırken, bomba imha uzmanı ise, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlattı. Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen çantanın içerisinde giysi ve yumurta kolileri olduğu tespit edildi.

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#Ankara#Çanta#Fünye

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