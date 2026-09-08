‘Panel’de 31 kişiye adli kontrol

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, vatandaşlara ait gizli kalması gereken kimlik, adres ve telefon gibi kişisel verilerin ‘panel’ adı verilen yasadışı sistemlere entegre edilerek hukuk bürolarına maddi menfaat karşılığı satıldığı tespit edilmişti. Bu panelleri aylık abonelik sistemiyle kullanan bazı hukuk bürolarının, vekâletleri olmadığı halde kişileri arayıp “Hakkınızda icra takibi var” diyerek asılsız isnatlarla mesaj gönderdikleri belirlenmişti. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 35’i yakalanmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 27’si avukat 31 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 4 şüpheli ise savcılıktan herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı. Sulh ceza hâkimliğindeki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli de savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.