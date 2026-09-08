×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Panel’de 31 kişiye adli kontrol

Güncelleme Tarihi:

#Panel#Operasyon#Gözaltı
‘Panel’de 31 kişiye adli kontrol
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 07:00

Vatandaşların kişisel verilerine “HukukBİS”, “AsistBİS” ve benzeri yasa dışı dijital panel sistemleri kullanarak erişen 29 hukuk bürosuna düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i adli kontrol şartıyla, 4 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, vatandaşlara ait gizli kalması gereken kimlik, adres ve telefon gibi kişisel verilerin ‘panel’ adı verilen yasadışı sistemlere entegre edilerek hukuk bürolarına maddi menfaat karşılığı satıldığı tespit edilmişti. Bu panelleri aylık abonelik sistemiyle kullanan bazı hukuk bürolarının, vekâletleri olmadığı halde kişileri arayıp “Hakkınızda icra takibi var” diyerek asılsız isnatlarla mesaj gönderdikleri belirlenmişti. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 35’i yakalanmıştı.

Gözden KaçmasınPara kıtlığı faturayı kabartacakPara kıtlığı faturayı kabartacakHaberi görüntüle

​ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 27’si avukat 31 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 4 şüpheli ise savcılıktan herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı. Sulh ceza hâkimliğindeki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli de savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınMansur Yavaş CHP’deki programa katılacak mıMansur Yavaş CHP’deki programa katılacak mıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Panel#Operasyon#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!