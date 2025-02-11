'Panel' soruşturmasında yeni detaylar... Adli Bilişim Raporu ortaya çıktı: Röntgen sonuçlarını bile satışa sunmuşlar

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu tarafından 'Panel' olarak bilinen sistemlerle vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlayan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35'i çocuk 69 şüpheliden, 44'ü 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin' suçundan tutuklandı.

Soruşturma aşamasında, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Panel' sistemleri ile ilgili Adli Bilişim Raporu hazırlandı. Soruşturmaya destek olması amacıyla hazırlanan raporda, şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemelerde 'E-Nabız', 'Panel dataları', 'Android telefona sızma ve kontrol etme', 'Eğitim satışı', 'Instagram çalma' ve 'istenilen RAT türü' gibi başlıklar altında arşivlenmiş verilere ulaşıldığı kaydedildi.

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İncelenen veriler içerisinde, isim, yaş, telefon, ceza, ilaç gibi 50'den fazla başlık altında kişisel veriler bulunduğu ve şüphelilerin 'Hizmet sorgusu' adı altında vatandaşlara ait özel fotoğraflardan, tahlil ve röntgen sonuçlarına kadar bir çok veriyi oluşturdukları fiyat listesi üzerinden satışa çıkardığı belirtildi.

BİRBİRLERİNE YÖNTEM ÖĞRETMİŞLER

Şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmalarında, sistemlere nasıl sızılacağı, hack yöntemleri ve elde edilen verilen nasıl pazarlanacağı gibi konularda birbirlerine yöntemler öğrettikleri tespit edildi. Raporda yer alan bir konuşmada, yaşı küçük şüphelilerden İ.E.E.'nin, "Okulu mu hacklesek? Zaten 3 kişi çalışıyor" mesajına, bir diğer yaşı küçük şüpheli A.B.'nin, "Zafiyet testi ayağına, okulun her yerinden Ethernet çıkıyor. Fortinet olmasa çok rahat ağa sızılır" şeklinde cevap verdiği görüldü.

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ŞÜPHELİ A.F.T.: 'ELİMDE 80 MİLYON ADRES VAR'

Yaşı küçük şüpheliler Ö.B., U.O. ve A.F.T. arasında geçen mesajlaşmalarda ise, "Panel işi bugün var yarın yok. Tüm açıklar kapanırsa ya da devlet sıkı tutarsa panelcileri biter bu iş yani. Yoksa bende panel meraklısı değilim" şeklinde mesaj atan Ö.B.'ye, U.O.'nun, "Kardeşim sen git inşaatına ekmek paranı kazan. Uğraşma panel manel" şeklinde cevap verdiği, daha sonra gruba mesaj atan A.F.T.'nin, "Panel açıyoz ahali, datalar bol zaten bende. Elimde 80 milyon adres ve 122 milyon yenilenmiş ad-soyad var" ifadelerini kullandığı görüldü.