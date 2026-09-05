‘Panel’ operasyonunda 31 avukata gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşlara ait kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilerek ‘panel’ adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı ve bu sistemin hukuk bürolarınca kullanıldığı tespit edildi.

​İHBARLAR GELDİ

Bazı hukuk bürolarının vekaleti olmadığı ve yasal şekilde takip etmediği kişilerin kimlik, adres ve banka bilgilerini ele geçirerek, bu kişileri ‘yasal takibe düşen borcunuz var, hakkınızdaki soruşturmanın uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı’ gibi mesnetsiz isnatlar ile arayıp mesaj gönderdikleri iddialarıyla savcılığa ihbar yapıldı.

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Bu ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, gizli kalması gereken kimlik numarası, adres ve cep telefonu gibi bilgilerin “panel” adı verilen yasadışı sorgu programına entegre edildiği ve maddi menfaat karşılığında hukuk bürolarına satıldığı belirlendi.

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SOMUT DELİLLER

Hukuk bürolarının bu durumu normalleştirerek aylık abonelik sistemiyle hukuki süreçle ilgisi olmayan başkaca kişileri arayıp mesaj attığına dair somut deliller tespit edildi.

‘Yasadışı panel sorgu’ programını avukatlık görev ve yetkilerine aykırı olarak kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

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BAKAN GÜRLEK: KİMSENİN YANINA KÂR KALMAYACAK

Soruşturmayı sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı paylaşımda “Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır. Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır” dedi.