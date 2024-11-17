Pandora’nın kutusu açıldı... Scholz’un Putin’i araması Zelenski’yi kızdırdı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un iki yıl aradan sonra Rusya lideri Vladimir Putin’i telefonla araması Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin tepkisini çekti. Zelenski, “Batı’nın Putin ile yeniden temas kurması Pandora kutusunu açma anlamına gelir” dedi.

MÜZAKERE YAPILMAYACAK

Önceki gün yapılan ve bir saat kadar devam eden Scholz-Putin telefon görüşmesini dün Facebook hesabına notlar düşerek değerlendiren Zelenski, “15 Kasımda gerçekleşen bu telefon görüşmesinden sonra Putin’i başkaları da arayacaktır. Gündeme Ukrayna ile ilgili çok farklı konular gelmeye başlayacaktır. Bana göre bunun anlamı Pandora kutusunun yeniden açılmasıdır. Rusya’nın istediği de zaten bu. Rusya’yı yasadışı yoldan yönetmeye devam eden Putin Batılı liderlerle yeniden temasa geçerek izolasyonda bulunmadığını ispatlıyor. Buna benzer telefon diplomasisi 2022 yılında Rusya’nın bize karşı saldırıya geçmesine önayak oldu. Batılı liderlerin Putin ile yaptıkları tüm görüşmeler ise lafta kaldı. Biz Ukrayna olarak yeniden bu hataya düşmek niyetinde değiliz. Rusya ile Ukrayna arasında batı aracılığında “Minsk-3” müzakereleri yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

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TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Scholz, sırasıyla Ukrayna lideri Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i bilgilendirdikten sonda Putin’i arayarak Ukrayna savaşını görüştü. Scholz, Putin’den Ukrayna topraklarından çekilmesini yeniden talep ederken, Putin savaşın saldırgan NATO’nun tavrı yüzünden patlak verdiğini ve Rusya’nın savaş cephesinde arazide oluşan yeni gerçekler dikkate alınarak müzakere başlatabileceğini söyledi.

TRUMP ÇÖZÜMÜ HIZLANDIRABİLİR

ABD seçimlerinden zaferle çıkan ve önümüzdeki Ocak ayında göreve başlayacak Donald Trump faktörünü de değerlendiren Zelenski, “Trump’ın ABD’de başkan seçilmiş olması Rusya’nın bize karşı yürüttüğü saldırgan savaşı daha süratli sonlandırabilir. Ancak alınacak sonuçların Ukrayna lehinde olup olmayacağı Trump ile şahsen bir araya gelerek görüşmemizden sonra ortaya çıkacak. Ben onun, o da benim ülkemin savaşla ilgili tutumunu en ince ayrıntısına kadar öğrenmesi lazım” dedi.

BİLGİ NOTU

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Pandora’nın kutusu eski Yunan mitolojisinde geçer. Tanrılar kralı Zeus, ateşin Olimpos’tan çalınmasına intikam olarak tuzak dolu bir kutu hazırlar. Güzeller güzeli Pandora tüm uyarılara rağmen kutuyu açar. İçinden kötülük ve hastalıkları dünyaya salıvermiş olur. Kapattığı kutuda geriye bir tek ‘umut’ kalır.