Pandemiyle 1 yıl böyle geçti

Türkiye 2019’un son aylarından itibaren dünyayı sarmaya başlayan yeni bir virüsü, biraz şaşkınlık ve epeyce korku içinde takip ederken tarihler 11 Mart 2020’yi gösterdiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ekranlara çıktı. Son dakika açıklamasıyla Türkiye’de ilk COVID-19 virüsünün görüldüğünü söyledi.

OKULLAR TATİL OLDU

İşte o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Salgın ülke genelinde sosyal, ekonomik, siyasi, idari, hukuki birçok önemli etkilere ve sonuçlara yol açan radikal kararlar alınmasına neden oldu. İlk, orta ve liselerde eğitim-öğretim askıya alınırken, bütün üniversitelerde de bahar dönemi dersleri iptal edilerek sınavlar ertelendi. Diyanet İşleri Başkanlığı başta cuma namazı olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süreliğine ara verildiğini duyurdu.

RESTORAN VE KAFELER KAPANDI

Tüm restoranlar, kafeler, müzeler, dershaneler, kurslar, AVM’ler, oteller, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, kahvehaneler, spor salonları, konser mekanları, gece kulüpleri, dernek lokalleri ve düğün salonları geçici süreliğine kapatılırken, tüm vatandaşların ormanlarda, park ve bahçelerde piknik ve mangal yapmaları yasaklandı.

MASKE VE MESAFEYLE TANIŞTIK

Futbol ligleri ertelendi ve tüm spor müsabakaları iptal edildi. Milli Savunma Bakanlığı kışlalarda tüm celp, sevk ve terhis işlemlerini bir ay boyunca erteledi. Salgının cezaevlerine sıçramaması için yaklaşık 90 bin mahkûm ve tutuklu tahliye edildi. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere bütün havayolu şirketleri tüm yurtdışı ve yurtiçi uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar sonlandırdığını duyurdu. Market ve pazar gibi toplu alanlarda maske kullanma zorunluluğu yürürlüğe konuldu. Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlandı ve toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulaması başlatıldı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLANDI

11-12 Nisan 2020’de, 2000 yılındaki nüfus sayımından 20 yıl sonra ilk kez geniş çaplı bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

VİRÜSLE SAVAŞIN SİMGESİ

Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde bir sağlık çalışanının gözlüğündeki buğular, virüse karşı verilen mücadelenin simgesi oldu.

ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları COVID-19’la geçen 1 yılın ardından yaşadıklarını anlatan bir klip hazırladı. Sağlıkçıların salgın öncesi ve sonrası görüntülerinin de yer aldığı klip, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.