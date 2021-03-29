Pandemiye inat 'Demir Atlı Adam' yolda

İlk seyahati 12 bin 500 kilometrelik Rusya ve Türk cumhuriyetleriydi. 2012’de ise 7 yıl süreceğini hesapladığı dünya seyahatine başladı. Samsun’dan yola çıktı. Avrupa, Afrika ve Asya’da pedal bastıktan sonra Amerika kıtasına geçti. Şili’ye geldiğinde pandemi nedeniyle sınırlar kapandı. Hayallerinde vazgeçmeyen Gürkan Genç, sınırların açılması için 10 ay Şili’de bekledi. Sınırlar açılınca da seyahate yeniden başladı. Şili’yi geçip Kolombiya’ya sürdü. Şimdi sırada Panama’nın olduğunu anlatan Gürkan Genç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

YAN FLÜT ÖĞRENDİM

“Kurtarma uçuşları ile Türkiye’ye dönmeyi düşünmedim. Dönüp ne yapacaktım? Pandemi sürecini de oldukça verimli, çalışarak ve öğrenerek geçirdim. Yol bisikleti ile antremanlara devam ettim, yan flüt çalmayı öğrendim. Onlarca kitap okudum. Pandemi süreci olmasaydı Amerika’da pedallıyor olurdum. Fakat bir acelem yok. Bir yere varmaya çalışmıyorum. Dünya turumu 2025’te bitirmeyi hedefliyorum.”

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara