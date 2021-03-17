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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pandemiye 14 günlük kritik izleme: Ya toparlan ya da kapan

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Pandemiye 14 günlük kritik izleme: Ya toparlan ya da kapan

1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme uygulamasının sona erip ermeyeceğinde, önümüzdeki iki haftalık süredeki vaka, ölüm, mutasyonlu virüs ve hastane doluluk oranı belirleyici olacak. 14 günlük takvime bakılacak, Türkiye haritasının kırmızıya dönmesi durumunda kısıtlamalar yeniden devreye alınacak.

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde 15 günü geride bıraktık. Ancak bu 15 günde ülke genelinde vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Düşük risk kategorisinde olan mavi illerde bile vaka oranları yükseldi. Önceki gün kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut tedbirlerin devam edeceğini, yeniden kısıtlama ya da gevşeme kararları almadan bir süre daha izlemede kalınacağını açıkladı. Bu doğrultuda önümüzdeki 14 günlük sürenin kritik olduğuna dikkat çekiliyor. Türkiye genelinde vaka, ölüm, mutasyonlu virüs, hastane ve yoğun bakım doluluk oranı iki hafta boyunca takip edilecek. 14 günlük takvime bakılarak, Türkiye haritasının kırmızıya dönmesi durumunda kısıtlamalar yeniden devreye alınacak. İyileşme olursa da yeni gevşeme kararları gündeme gelebilecek.

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Türkiye haritasının ağırlıklı olarak kırmızıya dönmesi, riskin kontrolsüz şekilde artması ve alınan tedbirlere uyulmaması durumunda, iki hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında başta okullardaki durum olmak üzere kısıtlamaların/yasakların yeniden başlayıp başlamayacağına karar verilecek. Uzmanlar, Türkiye’nin 100 bin kişideki vaka sayısına göre İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya ve ABD gibi ülkelere göre iyi durumda olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca uzmanlar bu ülkelerdeki okullarda Türkiye’deki gibi seyreltilmiş eğitim uygulamasının olmadığını da belirtiyor.

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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