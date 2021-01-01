Pandeminin savaşçıları yeni yıla böyle girdi

İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde görev yapan filyasyon ekiplerinin 2020 yılındaki tüm özel günler gibi yeni yılda da görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Kızılelma, şunları kaydetti:

"Kent genelinde görevli 790 filyasyon ekibiyle bu gece de sahadayız. Pandemide başarılı olmak için başından bu yana tüm sağlık çalışanları özverili davrandı. Temizlik, maske ve mesafenin önemli olduğunu söylüyoruz. Özellikle de kalabalık ortamlara girmemeliyiz. Vatandaşımız bu kurallara önem verirse salgınla daha güçlü mücadele ediyoruz. Bizim için yılbaşı kutlamasından daha önemli olan, salgının bitiş kutlaması. İnşallah o günleri görünce vatandaşımızla gerçek kutlamayı yaparız."

"YENİ YILDA DİLEĞİM..."

Filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı Yusuf Balyan da mart ayından bu yana ekipte görev aldığını belirterek, "Tüm sağlık çalışanları gibi ben de yoruldum ama vatandaşların iyileşmesi ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaya devam ediyorum. Vaka sayıları azaldı. Tüm dileğim ve isteğim böyle devam etmesi." diye konuştu.

Filyasyon ekibinde görevli doktorlardan Merve Tor da uzun süredir ailesiyle görüşemediğini ancak salgınla mücadelede yer aldığı için gururlu olduğunu söyledi.

Vaka sayısındaki azalışın en çok sağlık çalışanlarını mutlu ettiğini belirten Tor, salgınla mücadelede kurallara uymanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

VİRÜSÜN İZİNİ SÜREREK GİRDİLER



İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan filyasyon ekibinde yer alan ebe Arzu Beşer, diş hekimi Seçil Dağlıoğlu ve sağlık memuru Bircan Açar, görevlerini yeni yıla girerken de özveriyle sürdürdü.

Evlerinden ve ailelerinden uzakta yeni yılı çalışarak karşılayan ekip, gerekli görülen vatandaşlara PCR tarama testi yapıyor.

Ekip, yılbaşında ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta koronavirüsün izini sürdü.

Ebe Arzu Beşer, görevini sürdürürken yeni yıla çocukları 2 yaşındaki Zeynep, 5 yaşındaki Ahmet ve 7 yaşındaki Ayşe ile cep telefonuyla görüntülü görüşerek girdi.

Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla çocuklarından uzakta girmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının vatandaşların sağlığı için evlerinden, evlatlarından ve ailelerinden uzak kaldığını anlatan Beşer, "İnsanların sağlığı için yeni yıla ailelerimizden uzakta giriyoruz. Üzülüyoruz ama toplum sağlığı herşeyden önemli. İnşallah bu zorlu süreç de en kısa sürede bitecek. İnşallah koronavirüsün iyice azaldığı ve bittiği bir yıl temenni ediyoruz." diye konuştu.



"YENİ YILDAN UMUTLUYUZ"

Diş Hekimi Seçil Dağlıoğlu ise yeni yıldan beklentilerinin ve umutlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

Yeni yıla ailelerinden uzakta Kovid-19 ile mücadele ederek girdiklerini anlatan Dalıoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah sonraki yıllar daha farklı olur. Bu çabalarımızın, emeklerimizin sonucunu almış oluruz diye umuyorum. Ben de herkes gibi evimde, ailemle birlikte yemek yiyip, pasta kesip yeni yıla girmek isterdim ama bu sene böyle oldu. Yeni yıldan umutluyuz. İnşallah aşı etkin olur insanlar mesafe ve maske olayına dikkat eder ve biran önce salgından kurtuluruz, normal eski yaşantımıza olabildiğince hızla döneriz."

Bircan Açar da görevi nedeniyle yeni yılda ailesinden uzak kalmanın burukluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Yeni yılın inşallah 2020'den daha iyi olması umuduyla yaşıyoruz. İnşallah koronavirüs nedeniyle çektiğimiz zorlukları 2021'de çekmemeyi umut ediyoruz. Evimizde olsaydık çocuklarımız ile eğlenerek geçirecektik ama kısmet görev başına denk geldi." dedi.

FİLYASYON EKİPLERİ, YILBAŞINDA DA VİRÜSÜN İZİNİ SÜRDÜ

Ankara’da filyasyon ekipleri, yılbaşı gecesi de koronavirüsün izini sürmeye devam etti. Testi pozitif çıkanların tedavilerini planlayan sağlık ekipleri, temaslı vatandaşları da tespit ederek izolasyonlarını sağladı.

Başkent’te koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana koronavirüs hastalarının evde tedavilerini gerçekleştiren filyasyon ekipleri, hastayla teması olanları da bularak virüsün yayılmasına karşı mücadele veriyor. Haftanın her günü çalışan filyasyon ekipleri, yılbaşı gecesi de sahadaki faaliyetlerini sürdürdü. Gece boyunca çalışan yaklaşık 750 ekip, hastalara ilaç bırakıp, temaslılarını da bularak PCR testlerini gerçekleştirdi ve izolasyonlarını sağladı. Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan bir hastanın temaslısını tespit edip, evine gitti. Sağlık çalışanları, temaslı İlke Naz C.’nin PCR testini yaparak, evde kendisini izole etmesini istedi.

’YILBAŞININ DİĞER GÜNLERDEN FARKI YOK’

Arkasında virüs resmi bulunan beyaz koruyucu tulumuyla yılbaşı gecesi çalışan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Mine Tanyer, 296 gündür hastanelerde, yoğun bakımlarda, filyaslonlarda çalıştıklarını belirterek, bu zorlu dönemde yanlarında olan ailelerine teşekkür ederek, 2021 yılının sağlıklı ve mutlu geçmesini diledi. Tanyer, "Bizim için yılbaşının diğer günlerden bir farkı yok. Bu akşam sistemimize düşen temaslı bir hasta vardı, onun için geldik. Hastamızın semptomları vardı, o yüzden ilaç bıraktık ve PCR testini aldık. Bu yıl ailemizden ayrı olacağız. Biz de çocuklarımızla ve ailemizle vakit geçirmeyi özledik; ama eğer temizlik, maske ve mesafe kurallarına ülkece uyarsak biz de kısa zamanda yakınlarımızla vakit geçiririz" dedi.

Filyasyon ekibinin müdahale ettiği İlke Naz C. de "Arkadaşım pozitif çıkmıştı onun üzerine ben de temaslı olarak gözüktüğüm için filyaslon ekibi geldi, test yaptılar. Yeni yıla böyle girmek istemezdim; ama pandemiden dolayı zaten evde olacaktık. Yeni yılda sağlıklı bir hayat diliyorum ben. Bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarına ülkece minnettarız. Umarım 2021 sağlıklı ve mutlu geçer" ifadelerini kullandı.

AŞI MESAJI

Öte yandan filyasyon ekipleri, görev yaptıkları sağlık merkezini kendi yaptıkları çam ağacı ve yazılar ile süsledi. Sağlık çalışanları, salgının bitmesine yönelik dileklerini not kağıtlarına yazarak ağaca astı. Ekipler ayrıca görev yerlerine süsler ile ’Haydi Türkiyem 2021’de aşıya’ yazarak, vatandaşları yeni yılda koronavirüs aşısı olmaya davet etti.

ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜ

Rize İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bulaşıcı hastalıklar şubesi çalışanları, Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, halk sağlığı uzmanları, doktor ve yardımcı sağlık çalışanları ile şoförlerden oluşan filyasyon ekipleri, yıl başı gecesi de saha çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadelesinde mesai kavramı gözetmeden üstlendikleri görevi sürdüren sağlık çalışanları, Covid-19 hastalarını iyileştirmek için mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Rize merkez ve 11 ilçede görev yapan 70'i doktorlu 97 filyasyon ekibi 24 saat esasına uygun olarak virüsü taşıyanlarla ve teması olan kişilere ulaşarak tedavi sürecini takip ediyor. Temaslı oldukları için risk altındaki kişilerin de takibini gerçekleştiren ekipler, kendilerine gelen çağrılar üzerinden önce adres tespiti yapıyor, daha sonra evleri ziyaret ederek vatandaşların korona virüs belirtisi taşıyıp taşıyamadığına bakıyor. Bu sürecin sonrasında ise vatandaşların genel sağlık durumları kayıt altına alınıyor. Gerek görülen durumlarda hastalara ilaç da veren filyasyon ekipleri, olası bir acil durumda hastaların veya temaslı olanların hastaneye sevkini de sağlıyor. Yılbaşı gecesi de görevlerinin başında olan filyasyon ekipleri vatandaşlardan ise daha duyarlı olmalarını talep ediyor.

Korona virüs salgınının toplumsal bir mesele olduğunu ve vatandaşlara bu salgınla mücadelede büyük bir iş düştüğünü dile getiren doktor İsmail Bilgin Güleç, “Yılbaşında bize çıktı şanslı kura. O yüzden bugün biz varız sahada. Sağlık çalışanları sadece yıl başında değil dini, milli bayramlarda olsun, resmi tatillerde olsun her zaman için çalışıyorlar. Bizim görevimiz bu ancak bu toplumsal bir mesele olduğu için insanlara da çok büyük iş düşüyor. Yılbaşından önce de sokaklarda çok büyük kalabalık vardı. Lütfen daha duyarlı olalım. Daha duyarlı olmaya çağırıyorum vatandaşlarımızı. Bu illeti hep birlikte yenmeliyiz” dedi.

Covit-19’a yakalanan vatandaşların genellikle ‘Bana bir şey olmaz’ diyerek maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı için yakalandığını sözlerine ekleyen Güleç, “Genellikle hasta olanlar ‘Bana bir şey olmaz’ diyenler. Maske ve mesafesini ihmal edenler. Kurallara uymayanlar hasta oluyor genellikle. Kurallara uyan, mesafeye önem veren, izolasyona özen gösterenler olmuyor. Şuan da vaka sayıları hızla düşüyor, bu bizim için sevindirici bir haber. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kısıtlamalar. Kısıtlamalara uymazsak yine aynı şekilde vaka sayıları artacaktır, hastaneler dolacaktır. Bunun önüne geçmek için kısıtlamalara uymalıyız” ifadelerini kullandı.