Pandemilere karşı çözüm belli

Haberin Devamı

Yerli COVID-19 aşısını geliştiren ekibin başında bulunan Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Hürriyet’e konuştu. Dünyanın ekolojik dengesinin bozulduğunu belirten Prof. Dr. Özdarendeli, “Artık pandeminin epidemiye evrildiği aşamadayız. Bundan sonra gelecek pandemileri konuşuyoruz artık. Pandemi ile mücadelenin en başında aşı geliyor tabii ki. Nüfusun çok ciddi artmasıyla birlikte ekolojik dengeler bozuldu. Bu da pandemilerin artacağı anlamına geliyor.



Pandemi önceki zamanlarda 100 yılda bir görülürdü ancak değişen şartlar, nüfus artışı, iklim değişikliği, ekolojik dengenin bozulması nedeniyle artık daha kısa sürede göreceğimizi düşünüyoruz. Aşı çalışmalarımıza devam etmek şartıyla çok daha kısa zamanda, hızlı refleksler vererek yeni pandemilerle savaşabiliriz.



‘DESTEK DEVAM ETMELİ’



Biz Erciyes Üniversitesi’nde kurulan bir aşı merkeziyiz. Şu anda 3 farklı platformumuz var. Sadece biz değil, Türkiye’de mRNA ile uğraşan başka platformlar da var. Özel sektörün de destek ve ödüller vermesinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

DEPREM BÖLGESİNDE AŞILAMA

Aşılama ile ilgili şu anda en dikkat edilmesi gereken yer kuşkusuz deprem bölgesi. Bir arada toplu yaşam nedeniyle birçok hastalığın hızlıca bulaşma riski olduğundan bu konuda titiz davranılması gerekiyor. Uzmanlar deprem bölgesindeki aşılamalar için şu uyarılarda bulundu:



- Bölgedeki çadır ve konteyner kentler gezilerek çocuklar ve bebekler tespit edilmeli.



- Ailelerin bebeklerin Aşı zamanı geldiğinde sağlık ekiplerine nasıl ulaşacağının bildirilmesi gerekiyor.



- Yetişkinlerin ve çocukların kuduz ve tetanos aşısı olması gerekli. Çünkü bu ikisinin ilacı yok. Sağlık Bakanlığı bu aşılama için depremin ilk günlerinde çalışmalarını başlattı.



- Belli bir yaşın üstünde ve kalp, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları bulunanlar ise mevsimi gelince grip ve zatürre aşıları olmalı.