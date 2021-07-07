Pandemide yurt dışına seyahat... Aşı olanlar hangi ülkelere gidebilecek? 

Türkiye'de 1 Temmuz'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte yurt içi tatilleri kadar yurt dışı seyahat planları da arttı.Tatil planları yapanların öncelikli sorusu ise "Tatil için hangi ülkelere gidebilirim?" oldu. Bir de buna aile bireylerinin farklı aşıları olması da eklenince kafalar karıştı.

97 ÜLKEYE UÇABİLİRSİNİZ

Eğer en az 2 doz aşı olduysanız ve uçuştan önce son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunuz negatif ise 7 Temmuz 2021 itibariyle, Türkiye'den dünya genelinde 97 ülkeye seyahat mümkün.

Ancak her ülkenin "Aşı türü, ikinci dozu en az 14 gün önce yapılmış korona aşısı, zorunlu karantina" gibi çeşitli zorunlulukları bulunuyor.

16 AVRUPA ÜLKESİNE SEYAHAT MÜMKÜN

Şu an için 97 ülkeden 16'sı Avrupa ülkesi. Yani 16 Avrupa ülkesine Türkiye'den seyahat etmek mümkün. Bu rakam her geçen gün ise artıyor.

AB'NİN AŞI PASAPORTU BEKLENEN 'KATILIKTA' OLMADI

Avrupa Birliği dünya üzerinde koronavirüs yüzünden seyahat kısıtlaması açısından en katı kuralları uyguluyor.

AB'nin 1 Temmuz'da yürürlüğe soktuğu "Dijital Covid Sertifikası"nın bu kuralları daha da katılaştırması bekleniyordu.

Ancak bizim açımızdan korkulan olmadı. Hollanda, Bulgaristan gibi AB üyesi ülkeler, pasaport kararına rağmen kendi kararlarını almaya başladı. Örneğin Hollanda, Almanya'nın aksine Sinovac'ı da ülkesine gelecek turistler için yeterli buldu.





EN KATI ÜLKE ALMANYA

Almanya ise ancak Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından kullanım onayı verilen, BioNTech/Pfizer, Moderna veya AstraZeneca aşılarını kabul ediyor.

Ancak aynı Almanya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin vatandaşlarına BioNTech/Pfizer aşısı olsalar bile vize vermiyor.

Yani koronavirüs mücadelenin gölgesinde dünya üzerinde seyahat etmenin kuralları her ülkeye göre farklı ve ani değişkenlikler gösteriyor.

TÜRK VATANDAŞLARI NE YAPACAK?

Peki, Türk vatandaşları hangi ülkelere seyahat edebilecek ve bunun kuralları neler?

Bu sorunun yanıtı ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) hazırladığı ve sürekli güncellenen rehberde.

SHGM'nin rehberine göre dünya üzerinde 16'sı Avrupa olmak üzere 97 ülkeye Türkiye'den seyahatler mümkün.

TÜRKİYE'DEN SEYAHAT EDİLEBİLEN AVRUPA ÜLKELERİ

SHGM verilerine göre; Türkiye'den 'gidilebilinen' Avrupa ülkeleri şunlar; Arnavutluk, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Malta, Moldova, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna.

Bu ülkeler de seyahat için çeşitli şartları zorunlu kılıyor.

Örneğin Hollanda, Dünya Sağlık Örgütü onaylı tüm aşıları yeterli buluyor. İrlanda ise BioNTech aşısı olanlara hiçbir şart koşmazken, Sinovac aşısı olanlara 'karantina' şartı koşuyor.





Arnavutluk Türkiye'den geleceklere hiçbir kısıtlamada bulunmuyor...

İŞTE O TABLO

ARNAVUTLUK: Hiçbir kısıtlama bulunmuyor

BELARUS: Ülkeye girişten önceki 3 gün içinde yapılmış negatif PCR testi sonucu ibrazı isteniyor. 10 gün karantina uygulaması var. BOSNA-HERSEK:Ülkeye girişten önceki 48 saat içinde yaptırılmış negatif COVİD-19 antijen veya PCR test sonucu ya da girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 14 gün ile 6 ay içinde geçirdiğine dair kanıt sertifikadan herhangi birinin ibrazı gerekiyor.

BULGARİSTAN: Varıştan en fazla 72 saat önce yapılmış, negatif bir COVID-19 PCR testi; veya varıştan en fazla 48 saat önce yapılmış bir negatif COVID-19 hızlı antijen testi; veya varıştan en az 15 gün ve en fazla 180 gün önce alınan pozitif bir COVID-19 PCR veya hızlı antijen testi; veya aşının varıştan en az 14 gün önce yapıldığını belirten bir COVID-19 aşı sertifikası isteniyor. Kabul edilen aşılar arasında Pfizer-BioNTech'in yanı sıra Sinovac ve Sputnik V de var.





HIRVATİSTAN: Yolcuların negatif bir COVID-19 PCR veya hızlı antijen testi sonucuna sahip olmaları gerekiyor. Testin de varıştan en fazla 48 saat önce yapılması zorunlu. Son aşı dozu, gelmeden en az 14 gün önce alınmalı.

HOLLANDA: Ülkeye girişten 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR veya uçağa binmeden önceki 24 saat içinde yaptırılmış negatif hızlı test (antigen) veya NAAT (nükleik asit amplifikasyon testi) test sonucu ibrazı istenmekte. 2-8 hafta arasında alınmış olan pozitif NAAT testi de kabul edilmekte.

İRLANDA: İrlanda’ya gelecek 6 yaş üstü tüm yolcuların İrlanda’ya varışlarından önceki son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmekte. Ayrıca Yolcu Bilgi Formu doldurması ve karantina için tayin edilmiş otellerden birinde rezervasyon yaptırarak 14 gün süreyle karantinada kalması şart. Türkiye'den gelen ancak Sinovac aşısı olan yolcular da otel karantinasına alınıyor. Hükümet tarafından belirtilen adresteki otellerden birinde otel rezervasyonu yapılması gerekli. Varıştan önce son 7 gün içinde Pfizer-BionTech son doz aşıyı olanlar, son 14 gün içinde Moderna veya Janssen son doz aşıyı olanlar,son 15 gün içinde AstraZeneca son doz aşıyı olanlar otel rezervasyonundan muaf tutuluyor.

KARADAĞ: Türkiye'den gelen yolcular için son 72 saatte alınmış negatif PCR Test Sonucu zorunlu. Son dozu aldığına dair aşı sertifikası da isteniyor.

KOSOVA: Türkiye'den Kosova'ya girişlerde yolcuların son 72 saat içinde yapılmış Covid19 RT-PCR negatif test sonucu sunmaları gerekiyor.

KUZEY MAKEDONYA: Hiçbir kısıtlama bulunmuyor.





MACARİSTAN: Aşı sertifikası ibraz eden Macaristan ve Türk vatandaşları PCR testinden muaf.

MALTA: Ülkeye girişte 72 saat içinde alınmış PCR testi sonucu veya Malta tarafından kabul edilen Covid-19 aşı sertifikası ibrazı isteniyor. Ayrıca ülkenin temsilciliklerinin sitesinden temin edilebilecek "Halk Sağlığı Seyahat Bildirim Formu" ve "Yolcu Konum Formu" varışta doldurulmuş olmalı.

MOLDOVA: Negatif Covid-19 testi veya aşı sertifikası olmayan yolcular 14 günlük kişisel izolasyona tabi tutuluyor. Test ilk kalkış noktasından ayrılmadan en fazla 72 saat önce alınmış olmalı.

SIRBİSTAN: Aşı sertifikası ibraz eden Sırbistan ve Türk vatandaşları PCR testinden muaf.

SLOVENYA: Ülkeye girişte son 48 saat içinde alınmış Covid-19 negatif test sonucu ibraz edilmesi halinde 10 günlük karantinadan muaf olunuyor. COVID-19 aşı sertifikasına sahip yolcuların varıştan en fazla 6 ay önce yaptırılmış pozitif test sonucuna sahip olması şart.





UKRAYNA: Ülkeye girişte 12 yaş altı yolcular hariç yabancıların en fazla 72 saat öncesinde yapılmış Covid-19 testi negatif olduğunu gösterir belge veya antijen testi veya aşı sertifikası ibraz etmek zorunda. Aşı sertifikası ile ülkeye girmek isteyen yolcular ise Sinopharm, Sinovac, Janssen, Moderna, Pfizer-BionTech aşılarından birini yaptırmış olmaları gerekiyor. (12 yaş altı hariç). Ayrıca ülkede bulunduğu sırasında tedavi masraflarını kapsayan, Ukrayna’da kalış süresince geçerli sigorta poliçesine sahip olmaları gerekiyor.

TÜRKİYE'DEN SEYAHAT EDİLEBİLEN DİĞER ÜLKELER

7 Temmuz 2021 itibariyle dünya genelinde seyahat edilebilen diğer ülkeler ise şunlar;

ABD, Afganistan, Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bostvana, Brezilya, Burkina Faso, Burundi, CezayirCibuti, Çad, Çin, Ekvador, Ekvador Ginesi, El Salvador, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahilleri, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Grenada, Guatemala,Guyana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Honduras, Irak, İran, Jamaika, Kamboçya, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya,Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Küba, Liberya, Lübnan, Maldivler, Mali, Meksika, Mısır, Mozambik, Namibya, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Rusya, Sao Tome, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tunus, Uganda, Umman, Ürdün, Venezuela, Yemen, Zambiya, Zimbabve.

Bu ülkelerle ilgili özel durumlar da SHGM’nin internet sitesinde mevcut.

VİZESİ OLANLAR İÇİN SORUN YOK ANCAK...

Hali hazırda vizesi olanlar için AB ülkelerine girişlerde sadece gidilmek istenen ülkenin aşı türü zorunluluğuna uymak yetiyor. Ancak vizeniz bittiyse, yeni vize başvurusu yapmak için de mevcut kurallar geçerli.

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