Özge EĞRİKAR/ İSTANBUL
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'Pandemide terk edilen hayvan sayısı çoğaldı'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 19 yıl önce kurulan ve yeniden düzenlenerek 4 dönümden 16 dönüme çıkarılan Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nin açılışını, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.
Pandemi döneminde sokağa bırakılan hayvan sayısının çoğaldığını söyleyen İmamoğlu, “İstanbul’da çok yoğun bir hayvan popülasyonu var. Bu bakım evinin mevcut alanında, sahipsiz hayvanlara dönük rehabilitasyonları ve uygulamaları devreye aldık. Özellikle 7/24 çalışan arkadaşlarımız acil ihbarlara, acil ihtiyaçlara cevap verecek, onların yardımına koşacak” dedi.
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