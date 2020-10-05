'Pandemide terk edilen hayvan sayısı çoğaldı'

Pandemi döneminde sokağa bırakılan hayvan sayısının çoğaldığını söyleyen İmamoğlu, “İstanbul’da çok yoğun bir hayvan popülasyonu var. Bu bakım evinin mevcut alanında, sahipsiz hayvanlara dönük rehabilitasyonları ve uygulamaları devreye aldık. Özellikle 7/24 çalışan arkadaşlarımız acil ihbarlara, acil ihtiyaçlara cevap verecek, onların yardımına koşacak” dedi.