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Pandemide mobbing arttı

#Mobbing#Pandemi#Mücadele
Pandemide mobbing arttı

Mobbingle Mücadele Haftası’nı kapsayan 1-7 Şubat tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenleniyor. Mobbing ile Mücadele Derneği’nin araştırması da mobbinge (psikolojik şiddet) ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu.

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Dernek Başkanı İlhan İşman, pandemi süreciyle birlikte işyerlerindeki mobbingin arttığını belirterek şu verileri paylaştı:

HER 10 KİŞİDEN 4’Ü MAĞDUR

“2021 yılında bir önceki yıla göre mobbing vakalarında yüzde 4 artış söz konusu. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO rakamlarına göre de salgın başladığından bugüne altı gençten biri işini kaybetti. İşine devam edenlerin çalışma süreleri de yüzde 23 oranında azaldı. Bu rakamları geleceğe dönük olarak ülkemizde de istihdamın daralacağı, sonuçta mobbingin artacağının da önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. 2021’de her 10 kişiden 4’ü mobbing kurbanı oldu. Uygulayanlar arasında erkeklerin oranı daha yüksek. Erkek mobbingcilerin oranı yüzde 65, kadın mobbingcilerin oranı yüzde 54. Erkeklerin mobbingine uğrayanların oranı yüzde 46, kadınların mobbingine uğrayanların oranı ise yüzde 35. En çok mobbinge ise 29-33 yaş aralığındakiler uğruyor. Bu yaş grubunda neredeyse her yüz kişiden 43’ü mobbing mağduru.

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İSTİFAYA ZORLAMA HAKARET, TACİZ

Mağdurların yüzde 70’i mobbingi kanıtlamakta zorlanırken, yüzde 87’si ise seslerini yetkililere duyuramamaktan yakınıyor. Mobbing konusunda yasal haklarının neler olduğunu bilmeyenlerin oranı ise yüzde 60. Mobbbinge uğrayanlar en çok istifaya zorlama, kötü muameleye maruz kalma ve görev yeri değişikliği, hakaret, sözlü taciz, ayrımcılık, tutanak tutulması, yasal hakların kullandırılmaması, iftira, fiziksel şiddet ve cinsel tacizden şikâyet ediyor.”

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#Mobbing#Pandemi#Mücadele

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