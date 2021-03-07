Pandemide kalp tamiri

Salgın nedeniyle hastaneye gitmekten çekinen kalp hastalarına, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal’dan rahatlatıcı bir açıklama geldi. Kalp kapağı tamircisi olarak tanınan Prof. Köksal, “Pandemi döneminde hastaneye gitmeye korkan kalp hastası vatandaşları uyarmak istiyorum. Evdeki ani ölümler bu dönemde yüzde 15 arttı. Şikayeti olan herkes doktora başvurmaktan çekinmesin. Özellikle kalp kapağı sorunu olan kişiler için artık farklı seçeneklerle ameliyat mümkün. Örneğin kalbi durdurmadan, sol meme altından 3 santimetrelik bir kesi ile mitral kapak tamir edilebilir” dedi.

Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Köksal, şunları söyledi: “Pandemi nedeniyle hastalar doktora gitmeye korkuyor. Yapılan araştırma Türkiye’de evdeki ani ölümlerin yüzde 10-15 arttığı gösteriyor. Maalesef, ihtiyacı, şikayeti olup da hastaneye gitmesi gereken hastaların yüzde 50’si doktora gitmekten çekiniyor. Ameliyat olması gereken kapak hastaları, özellikle 65 yaş üstü kısıtlamaya maruz kalan kişiler, kalp fonksiyonları iyiyken doktora gelmedikleri için, fonksiyonları azalmış, yorgun bir kalple ameliyata giriyorlar. Yorulmuş bir kalbin açık kalp ameliyatı riski maalesef daha yüksek.”

KALP DURMADAN AMELİYAT

Artık kalp kapakçığı ameliyatlarının eskisi gibi zor olmadığını söyleyen Prof. Köksal, “Özellikle mitral kapakta çökme diye tarif edilen ve tüm toplumun yüzde 4’ünde olan kapak probleminde, ameliyat gerektiğinde hastalar için bir sürü seçenek sunulabiliyor. Bu hastaların sağ koltuk altından küçük kesi ile mitral kapağı tamir edilebilir veya uygun hastalarda sol meme altından küçük kesi ile kalp durdurulmadan tamir edilebilir. Biz Türkiye’de, Avrupa ve Amerika’da sunulan bütün mitral kapak müdahale çeşitlerini hastalarımıza sunabiliyoruz” dedi.