Pandemide doğan bir başarı hikâyesi hamurcuydu pizza patronu oldu

Haberin Devamı

Sivas’ın bir köyünde doğan Necla Akkuş, zor bir çocukluk geçirdi. Annesi ve babası ayrıldıkları için dedesinin yanında büyüdü. Henüz 17 yaşında evlenip İstanbul’a gelin geldi. Önce oğlu, sonra da kızı doğdu, ancak yokluk bir türlü peşlerini bırakmıyordu.



PAZARCILIKTAN KONFEKSİYONA



Necla Akkuş aile bütçesine katkıda bulunmak için neredeyse her işte çalıştı. Pazarcılık yaptı, konfeksiyon atölyesinde çalıştı, çocuk baktı, kazak ördü, boncuk işledi, kafede ve fırında çalıştı, bulaşıkçılık yaptı, sekreter oldu. Hayattaki tek arzusu, çocuklarının kendisi gibi okulsuz kalmamasıydı. Gerekirse aç yattı ama kızı genetik mühendisliği, oğlu ise uluslararası ilişkiler okudu.

Haberin Devamı

PATRON ÇEKTİ GİTTİ DÜKKÂN ONA KALDI



İki yıl önce pandemi süreci nedeniyle işten çıkartıldı. Eve doğru yürürken, Beylerbeyi’ndeki küçücük bir dükkânın kapısından içeride hamur yoğrulduğunu gördü. Daha önce fırında çalıştığı için işe aşinaydı. Kapıyı tıklatıp “İş arıyorum” dedi. İçeridekiler, “Gel başla” deyince hemen hamur teknesinin başına geçti. Kısa sürede işi öğrendi ama pandemi etkisini iyice arttırmış, sokağa çıkma yasakları peş peşe gelmeye başlamıştı. Dükkân iş yapamaz oldu, patron da çekip gitti. Necla Akkuş her sabah dükkâna gitti, aldığı siparişleri yaptı. Bu süreç 9 ay boyunca böyle devam etti. Bir gün patronu arayıp dükkânı kapatacağını söyledi. Necla Akkuş iş yerini borç harç devraldı. Parası yetmediği için patronlarının kendisine bırakmadığı bazı malzemeler vardı. Bunları ikinci elden tek tek topladı, işinin başına geçti.

İTALYAN KALİTESİNİ ARATMIYOR

Müşterilerin yaptığı pizza hamurunu beğenmesi Necla Akkuş’u daha da cesaretlendirdi. Orijinal İtalyan hamurunu birebir yapmaya çalışıyordu. Hatta oğlu İtalya’ya gittiği bir iş seyahatinde annesi için pizza hamurlarını bile araştırmıştı. Necla Akkuş’un çeşitleri arasına ıspanaklı, havuçlu ve pancarlı pizza hamurları da eklendi.



GÜNDE 400 SİPARİŞ



Günde 150-200 pizza tabanını yoğuruyor, pişiriyor ve belediye otobüsüyle götürüp sahiplerine teslim ediyordu. Siparişleri günde 300-400 adete kadar çıktı. Şu an eleman almaya gücü yetmediği için Necla Akkuş hâlâ tek başına çalışıyor. En büyük yardımcıları kızı ve oğlu. Necla Akkuş’un hedefi sadece orijinal İtalyan pizza hamuru yapmakla kalmayıp, ünlü bir pizza markası yaratmak ve kendi ürünlerini satacağı bir restoran açmak.