Pandemide bayram hesabı

PANDEMİNİN yaz aylarında ulaştığı nokta ve bayramla beraber artış beklenen vaka sayısı, aşılama hızının arttırılmasını zorunlu kıldı. Bayramdan sonraki 1.5 ay içerisinde en az 18-20 milyon kişiye daha ilk doz aşı yapılması gerektiği belirtiliyor. Amaç, eylül ayına gelindiğinde en az 60 milyonun tamamen aşılanmış olmasını sağlamak. Bayramdaki hareketlilikle vakaların 10 bine ulaşacağı iddia ediliyor. Bu yükselişin aşı olmayanlar için büyük risk oluşturduğu ifade edildi.

ZAMAN DARALIYOR

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan değerlendirmelere göre, aşıların etkisi kısmen azalsa da ağır hastalığı ve ölümü yüzde 90 engelliyor. Aşısı tamamlanmış kişiler virüs kapsa da hastalığı hafif geçirecekleri belirtiliyor. Ancak yeni dalganın, daha çok aşı olmayanları etkileyeceği ifade ediliyor. Aşı konusunda çok geride olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kanaat önderleri ve muhtarların kampanyaya katkı sağlaması için çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor. Sonbahara kadar olan 1.5 aylık sürenin aşılama açısından çok önemli olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, “Virüsle olan yarışı kazanabilmenin tek yolu aşı. Bu kadar yoğun bir hareketliliğin ardından 10 gün sonraki rakamlar çok önemli. Aşılamaya hız vererek güze girersek rakamları kontrol altında tutabiliriz” dediler. 18 yaş altındaki 22 milyon nüfus dikkati alındığında, aşı olmayanların toplam sayısının 20-30 milyon bandında kalması riskli olarak görülüyor.

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