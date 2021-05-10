Son Güncelleme:
Pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet pandemi başvuru sorgulama ekranı
Pandemi yardım başvurusu ile 1100 TL sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bu başvuru işleminin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor.1100 TL pandemi sosyal destek başvuru formu aracılığıyla müracaatlarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, değerlendirme işlemi için bekleyecek. Peki, 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılacak? İşte, E-Devlet sosyal yardım başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler