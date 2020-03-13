Pandemi topyekûn mücadele demek

ARTIK MAESTRO DSÖ

Gazi Ün. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: “Pandemiler dünyada çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim. Pandemi ilan edilmesiyle birlikte Dünya Sağlık Örgütü orkestranın başına geçmiş oldu. Bizim yaşamımızı etkileyen bir şey olmayacak. Zaten halk sağlığının tehdit altında olduğu ilan edilmişti. Pandemi kararıyla birlikte DSÖ aşı ve ilaç çalışmalarına hız vereceğini, para yardımı konusunda inisiyatif alacağını açıklamış oldu. Örneğin Çin’de biri aşı geliştirmeye çalışıyor ve bunu tedarik edecek gücü yok. DSÖ bu tip çalışmalara destek verecek. Ya da İtalya DSÖ’den talep ettiğinde maddi ve malzeme olarak yardım edecek. Pandemi, tüm dünya topyekûn virüsle mücadele edecek anlamına geliyor.”

TÜRKİYE ZATEN HAZIRDI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: “Pandemi ilanı vatandaşların hayatında, duruma ve hastalığın seyrine göre değişikliğe neden olur. DSÖ önerilerine göre ülkeler pandemi planı hazırlar. Örneğin hastaneler hazır hale getirilecek, sağlık personeli daha fazla korunacak, acil durum müdahale mekanizmaları hazır hale getirilecek ve güçlendirilecek gibi. Halk, riskler ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilir. Türkiye zaten hazırdı, bu adımları hastalığın çıkmaya başladığı 90 gün önce attı.”

KALP VE TANSİYON HASTALARI DİKKAT!

Prof. Dr. Melih Us uyarıyor: Koronavirüs, kalp damar sistemine büyük hasar verebiliyor ve dönüşü olmayan hasarlara neden olabiliyor. Koronavirüs enfeksiyonunun kalp hastalarında daha şiddetli semptomlara yol açtığını görmek mümkün. Bunun nedeni “ACE2” ismi verilen bir enzim. Bu enzim tüm insanlarda var ve temel olarak tansiyon regülasyonu mekanizmasında görev alıyor. Koronavirüs, insanlara “ACE2” enzimine bağlanarak tutunuyor. Bu nedenle eğer “ACE2” seviyesi yüksekse, koronavirüsün tutunma olasılığı artıyor.

Özellikle “ACE inhibitörü” dediğimiz bir grup tansiyon ilacını kullanan kişilerde bu reseptör duyarlılığı artıyor ve bu ilaçları kullananlarda koronavirüse yakalanma riski yükseliyor.

İLAÇ DEĞİŞTİRMELİ

Bu kişilerde koronavirüs enfeksiyonu şüphesi olduğunda doktorlarına danışarak tansiyon ilacında değişikliğe gitmeleri gerekebilir. Özellikle 60 yaşın üstündekilerin hiç riske girmeden ilaç değiştirmelerini öneririm. Ancak sadece bu önlemi alarak koronavirüs enfeksiyonundan korunmak mümkün değil, tabii ki genel tedbirleri uygulamak gerekir.

KALPLE ÇOK İLGİLİ

Koronavirüs enfeksiyonu kalp sağlığı ile doğrudan ilişkili. Koronavirüse yakalanan kalp rahatsızlığı olan kişilerin, virüse yakalanan kalp rahatsızlığı olmayan kişilere göre zatürre riski daha fazla.