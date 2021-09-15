Pandemi toplu taşımayı vurdu

Salgın, megakent İstanbul’da toplu taşıma kullanımını azalttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kayıtlarından edinilen verilere göre otobüs, metrobüs, şehir hatları, metro, tramvay ve özel deniz hatlarından oluşan toplu ulaşım araçlarının kullanımı neredeyse yarı yarıya düştü. Toplu ulaşım araçları kullanım sayısı, pandemi öncesi 2019 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 101 milyon 89 bin 475’ken 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 40 azalarak 653 milyon 674 bin 91’e geriledi. Bu yıl aynı dönemde ise toplu ulaşım kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 562 milyon 117 bin 871 olarak kayıtlara geçti. Salgından önce 2019 yılının ilk 6 ayı ile bu yılın aynı dönemi arasında ise yüzde 49’luk düşüş yaşandı.

OTOBÜS, METRO, METROBÜS

2019 yılının ilk 6 ayında toplam 525 milyon 832 bin 542 yolculukta otobüs tercih edilirken, 2021 yılının ilk 6 ayında bu sayı 261 milyon 619 bin 516’ya düştü. Marmaray’la 2019 yılının ilk 6 ayında 49 milyon 718 bin 190 yolculuk yapıldı. 2021 yılında bu aracın kullanımı 37 milyon 140 bin 795 oldu. Metroyu kullanan yolcu sayısı da azaldı. Bu rakam 2019 yılının ilk 6 ayında toplam 338 milyon 430 bin 405’ti, bu sene ise 170 milyon 829 bin 414’e geriledi. Yani 2019 yılına kıyasla yılın ilk ayında yolcu sayısı yüzde 50 azaldı. Metrobüs kullanımında da yine 2019’un ilk 6 ayına göre bu yıl yüzde 57 oranında düşüş yaşandı.

DENİZ ULAŞIMI DA ETKİLENDİ

2019 yılının ilk 6 ayına oranla bu yıl aynı dönemde İstanbul Şehir Hatları ile İstanbul Deniz Otobüsleri’ni (İDO) kullanan yolcu sayısında yüzde 62 düşüş oldu.

‘SOSYAL MESAFE ENDİŞESİ’

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, normalde İstanbul’da günde yaklaşık 8 milyon kişinin yolculuk yaptığını, salgından sonra bu sayının 900 binlere kadar düştüğünü söyledi: “Salgından dolayı sosyal mesafe endişesiyle toplu ulaşımdan kaçış oldu. Biz bunun için de 150 bin kişilik bir anket, araştırma yaptık, aldık değerleri inceledik.

350 BİN ÖZEL ARAÇ

Gördük ki bir günde tahmini olarak sosyal mesafe endişesiyle 350 bin yolcu özel araca gitti. Özel aracı olup kullanmayanlar, araçlarını kullanmaya başladı. Araç kiralandı. Kiralanan araçlardan, satılan araçlardan, ikinci el araçlardan da bu anketimizi doğruluyoruz.” 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın açılmasıyla hayatın normale dönmeye ve toplu ulaşım kullanımının yeniden artmaya başladığını ifade eden Ilıcalı, üniversitelerin de yüz yüze eğitime geçmesiyle toplu ulaşım kullanımının eski haline geleceğine dikkat çekti.

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