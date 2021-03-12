Pandemi sürecinin yıldızlarını açıkladı: Danslarıyla döneme damga vurdu

Pandemi sürecinde yaşadığı zorlukları ve mesleki olarak sürece nasıl uyum sağladığını anlatan Hakan Gence, “ilk başlarda kimse röportaj verecek ruh halinde değildi” diye konuştu.

Gazeteci adaylarına önemli tavsiyelerde bulunan Hakan Gence “Yazdığın tek cümle ile kişilerin kariyerini yok edebilirsin” dedi.

Konu ve konuk seçimini nasıl yaptığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Hakan Gence bu süreçte yaşadığı ilginç olayları da Hürriyet Bizimle izleyicileri içini anlattı.

Hakan Gence pandemi döneminde öne çıkan ünlülerden örnekler vererek isimleri tek tek saydı.

Türkiye’de herkesin tanıdığı ancak pandemide sessiz kalan ünlüleri değerlendiren Hakan Gence bu isimlerin şu an neler yaptığına dair bilgileri paylaştı.

Çok ünlü isimlerle ilgili ilginç bir tespitte bulunan Hakan Gence, “Onların dijitale kayması genç nesil oyunculara yaradı” değerlendirmesinde bulundu.

“TV’de başrol istiyorsan kaslı olacaksın” diyen Halkan gence, “Artık kadın dekoltesi değil erkek dekoltesi gibi bir durum var” ifadesini kullandı.

Sanat dünyasında yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Hakan Gence, “Sanat camiasında taşlar yerinden oynuyor” yorumunu yaptı ve izlenimlerini paylaştı.

Pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadığı sıkıntıların Youtuber’lara yaradığını söyleyen Hakan Gence, “Kerimcan Durmaz’ın klibi olay” dedi.

“Eskinin starları çok daha cesurdu” diye konuşan Hakan Gence medyadaki nostalji akımıyla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.

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