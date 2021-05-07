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Pandemi süreç devam ediyor ne demek?
Pandemi süreç devam ediyor ifadesi, pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Sosyal yardım başvurusunda bulunan ve sorgulama ekranı üzerinden bu ifadeyle karşılaşan kişileri, konunun detaylarını araştırıyor. Peki, pandemi süreç devam ediyor ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Pandemi süreç devam ediyor ibaresi, değerlendirme sürecinde işleminizin sırada yer aldığı ve değerlendirme kıstasına alınacağı anlamına geliyor. Sürecin uzun sürmesi halinde bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aranarak bilgi alınabilir.
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