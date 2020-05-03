Pandemi soyguncuları yakalandı

İstanbul’un birçok ilçesinde 1-13-14-17 Nisan tarihlerinde, 190 bin TL’yi aşan hırsızlık olayları gerçekleşti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nisan ayı içerisinde peş peşe yaşanan hırsızlıkları mercek altına aldı. Yapılan araştırmada, hırsızlıkların aynı çete tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. 11 hırsızlık olayına karışan çetenin 2019 yılı içerisinde de bir dizi hırsızlık yaptığı da anlaşıldı.



ARAÇ TAKİP EDİLDİ

Yapılan araştırmanın ardından çetenin peşine düşen polis ekipleri, 28 Nisan’da, Bakırköy Kennedy Caddesi’nde siyah renkli bir minibüsün çete tarafından kullanıldığından şüphelendi. Aracın plakası incelendi ancak herhangi bir kayıt olmadığı anlaşıldı. Araç sıcak takibe alındığında, Atatürk Havalimanı’ndaki koronavirüs salgınından sonra yapımına başlanan pandemi hastanesi inşaatına girdiği görüldü.

TUTUKLANDILAR

Eldivenli, yüzleri kapalı, şapkalı ve işçi yeleği giyen hırsızlar, kendilerine engel olmak isteyen güvenlikçiyi de atlatarak, araca yükledikleri kabloyla panik halinde kaçmaya başladı. Hırsızlarla polis arasında amansız bir kovalamaca başladı. Eski Havaalanı Caddesi üzerinde hırsızların kullandığı transporter, bariyerlere sıkıştırılarak durduruldu. Sadettin B. (45), Sedat G. (33), Doğan G.(30), Murat B (24), Emre M. (24) ve Onur G.’yi (26) gözaltına aldı. Araçta yapılan incelemede 73 bin TL değerinde kablo bulundu. 6 kişi, sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Emniyet’e götürülen Sadettin B.’nin 33, Sedat G.’nin 14, Doğan G.’nin 28, Onur G.’nin 31, Murat B.’nin 33 ve Emre M.’nin 31 suç kaydı çıkarken, polis ekiplerince arandıkları da tespit edildi.