Pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama ekranı.. 3. Faz 1000 TL pandemi başvuruları devam ediyor.. İşte sosyal destek başvuru şartları

1000 TL sosyal yardım parası ne zaman yatırılacak sorusu araştırılıyor. Pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama ekranı başvuru işlemlerini daha önceden yapanlar tarafından araştırılıyor. 3. faz sosyal destek programına 6 milyonu aşkın başvuru yapıldı.



Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ile başlayan sosyal yardımlarda ilk 2 faz geride kaldı. 3. faz başvuruları ise e-Devlet'ten online şekilde yapılmaya devam ediyor.



Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1.000 lira alan vatandaşların başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı faz 3 sosyal yardım parası için vatandaşların beklentisi arttı. e-Devlet üzerinden online şekilde tüm adımları eksiksiz yapan vatandaşlar şimdi ise 1.000 lira olarak belirlenen ödemelerin ne zaman hesaplarına yatacağını merakla araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

Koronavirüsle mücadelede vatandaşlara ekonomik destek veriliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen sosyal yardımlarda 1. faz ve 2. faz tamamlanmıştı. Pandemi sosyal destek başvuruları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları ise devam ediyor. Vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Peki 3. faz Pandemi ödemelerinde son durum nedir? İşte sorgulama ekranı...

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