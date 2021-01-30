Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor - Sosyal destek başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Ödeme için başvuruda bulunan binlerce kişi sonucu nasıl öğreneceklerini merak ediyor. Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Hizmetler bölümünden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar