Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru ekranı

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formunun doldurulması gerekiliyor. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabiliyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden gerçekleştiriliyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşların Pazartesi

2 olan vatandaşların Salı

4 olan vatandaşların Çarşamba

6 olan vatandaşların Perşembe

8 olan vatandaşların Cuma günlerinde başvuruları alınacaktır.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ALMA ŞARTLARI NEDİR?

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.