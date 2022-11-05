Pandemi sonrası Eğitimin Geleceği Zirvesi

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Eğitimin geleceğinin ve pandeminin ülkelere etkilerinin masaya yatırıldığı etkinliğe Kamerun Orta Öğretim Bakanı Pauline Nalova Lyonga, Mali Eğitim Bakanı Sidibe Ousmane Dedeou ve Özbekistan Cumhuriyeti Halk Eğitim Bakanı Baxtiyor Saidov Odilovich konuşmacı olarak katıldı.

ERDOĞAN’DAN MESAJ

Zirveye video mesaj yoluyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Eğitim altyapısının iyileştirilmesinden, öğretmen kadrosunun güçlendirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye Maarif Vakfı’mız milletimizin değerlerini sınırlarımız dışında temsil ederek bu noktada hayati bir rol üstleniyor.”