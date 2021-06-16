Pandemi pişmanlıkları: "Keşke onu sevdiğimi daha çok söyleseydim”

Pandemi sürecinde bazılarımız evlere kapandı, bazılarımız işe gitmeye devam etti. Bu süreçte virüsle de boğuştuk, kayıplar yaşadık. Ağladık, güldük, sıkıldık, çalıştık bazen hiçbir şey yapmadık. Öyle ya da böyle bir yılı aşkın süreyi pandemi koşullarında geçirdik. Normal hayata yavaş yavaş dönmeye başlıyoruz.

Bu kadar uzun süren her süreçte olduğu gibi pandemi de bir sürü 'keşkeler' yarattı.

Biz de insanlara o pişmanlıkları sorduk...

KEŞKE ONU SEVDİĞİMİ DAHA ÇOK SÖYLESEYDİM Z.A. / 52

Eşimi, canım hayat arkadaşımı kaybettim Covid-19 yüzünden. Şimdiki aklım olsaydı, onu bu kadar erken kaybedeceğimi bilseydim her gün "İyi ki varsın" derdim, ne kadar çok sevdiğimi söylerdim, sımsıkı sarılırdım. En büyük pişmanlığım bu...

KEŞKE DAHA ÇOK GEZSEYDİM Zübeyde Orhan / 24

Pandemiden önce keşke daha çok gezseydim, arkadaşlarımla daha çok vakit geçirseydim diyorum. Çünkü pandemi sürecinde her ne kadar sürekli iletişim halinde olsak da birbirimizi görüp, vakit geçirmenin tadı çok başkaymış bunu çok iyi anladım. Açıkçası pandeminin olacağını bilseydim aynı ölmeden önce yapılacaklar listesi gibi bir liste hazırlardım kendime. Elimden gelenin fazlasını yaparak deneyimleyemediğim, daha çok yapmak istediğim ve daha çok vakit geçirmek istediğim kişilerle pandemi zamanı gelene kadar dilediğimce vakit geçirirdim. En azından pandemi döneminde keşkelerim belki daha az olur ve mental açıdan daha rahat olurdum.

HİÇBİR ŞEY YAPMADIM! A.Y. / 48

Pandemi boyunca ha bitti ha bitecek derken hep yattım. Ne kitap okuyabildim, ne dizi/film izleyebildim, ne spor ne de başka bir şey yapabildim. Enerjim çekilmiş gibiydi. Sürekli yattığım için pişmanım ama hala yattığım yerden kalkamıyorum ki!

YAZLIĞIM OLSAYDI ORADAN ÇALIŞIRDIM Çağla Yılmaz / 28

Pandemi sürecinde en pişman olduğum şeylerin başında bu zamana kadar istediğim gibi birikim yapmamış olmak geliyor. Bir diğeri de yazlık ev alamamış olmak. Eğer sakin bir yerde yazlığım olsaydı evde çalışmaya başladığım için oraya yerleşirdim.

GİTAR ÇALMAYI ÖĞRENEBİLİRDİM Caner T / 30

Bir müzik aletini çalabilmek aslında çok istediğin bir şey. Pandemi sürecinde de kendi kendine öğrenmesi daha kolay olan gitar alıp, evde geçirdiğim zamanı öğrenerek değerlendirebilirdim. Tabii pandeminin bu kadar uzun süreceğini tahmin edemediğim için bir türlü girişimde bulunamadım.

SEVGİLİ YAPMIŞ OLSAYDIM... Sena N. / 25

Pandemiden önce keşke sevgili yapmış olsaydım. Çoğu insan yalnız kalmanın ne demek olduğunun farkına vardı. Evlere kapanmadan, hayatla uğraşlarımız varken yokluğunu hiç hissetmiyordum. Pandemi sürecini arkadaşların hariç yanında sevdiğin insanla atlatmak, hobi edinirken tek başına değil de yanında farklı zevklere sahip birinin olması ve ortak noktada buluşmamız çok güzel olurdu.

RÜZGAR SÖRFÜ, ARABA, LİKYA YOLU... Deniz A / 34

Keşke pandemiden önce hayallerimi gerçekleştirmek için daha fazla çaba gösterseydim. Rüzgar sörfü öğrenebilirdim, araba kullanmaya alışabilirdim, gezmediğim antik kentlere gidebilirdim, Likya yolunu yürüyebilirdim… Hepsinin değerini ve ertelemenin pişmanlığını pandemi sürecinde anladım.

ARABA İHTİYAÇKEN HAYAL OLDU... Tuğçe O. / 33

Pandemiden önce yapsaydım dediğim şey araba almaktı. Tam arabamı alacakken pandeminin patlamasıyla istediğim araba tamamen farklı bir fiyat oldu. Onun dışında zaten geziyorduk ve eğleniyorduk keşke daha fazla bunları yapsaydım diyemem. Sonuçta tüm dünya bu hastalıkla uğraşıyorken bencilce keyfimi düşünemem. Fakat araba ihtiyaçken şimdi hayal oldu.

ÇILGINLARCA YEDİM, KİLO ALDIM K.G. / 27

Pandemi döneminde hiç dışarı çıkmayacakmış gibi çılgınlarca yemek yediğim ve çok kilo aldığım için çok pişmanım.

KEŞKE SPOR YAPSAYDIM Sümeyye S. / 27

Pandemi sürecini tamamen evde geçirenlerdenim. Bu süreçte evde boş boş vakit harcayacağıma keşke spor yapsaydım diyorum.

DİL KURSUMU ERTELEDİM, PİŞMANIM Bora Kara / 25

Pandemi öncesi dil kursuna yazılmayı düşünüyordum, eve kapanınca erteledim. Ertelediğim ve online olarak devam etmediğim için çok pişmanım. Evde olduğum bu zamanı dil öğrenerek değerlendirebilirdim.

BİRİKİM YAPAMAMIŞ OLMAM... Tilbe G. / 24

Pandemi sürecinde aktif çalışıyor olmamla beraber, sabit gelirimi ve harcamalarımı doğru kullanmadım. Eve yatırım yaparak mutfak dolaplarını doldururken birikim konusunda yanlış stratejiler geliştirdiğimi düşünüyorum. Hatta strateji geliştirmediğimi. Teknolojik aletlerin fiyatlarının bir anda uçmasıyla beraber istekleri her ay erteleme kararımla bunun farkına vardım. Gelecek kaygısı yanı sıra en çok dert yandığım durum yazının başından beri söylediğim gibi; birikim yapmamış olmam…

KEŞKE OTOMOBİL ALSAYDIM Tuba Aşıcı / 35

Benim kendime ait özel bir aracım yok. Fakat bu pandemi sürecinde toplu taşıma kullanırken eksikliğini daha çok fark ettim. Ve kendi kendime keşke otomobil fiyatları artmadan, pandemi öncesinde bir araç alsaymışım dedim.

KRİPTO PARA PİYASASINA ÖNCEDEN GİRSEYDİM Tuncay T. / 25

Pandemi döneminde en büyük pişmanlığım kodlama öğrenmemiş olmak oldu. Kripto para piyasasına çok daha önceden girebilmek için öğrenmiş olmayı çok isterdim.

BİLSEYDİM DAHA ÖNCE EVLENİRDİM Yavuz K. / 36

Düğünüm pandemiye takıldı. Nikah tarihim defalarca ertelendi. Şimdi diyorum ki “Keşke tarihi daha önceye alsaydım ve pandemiden önce evlenseydim…”

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara