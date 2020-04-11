Pandemi nedir? Pandemi ne demek?

Pandemi kelimesinin anlamı araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedir? Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını etkilerini göstermeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak ilan edilen bu hastalıkla mücadele için pandemi hastaneleri kuruluyor. Peki pandemi nedir?

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

HANGİ HASTALIKLAR PANDEMİK HASTALIKTIR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

Yeni bir virüs olması

İnsanlara kolayca geçebilmesi

İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

Bazı sağlık uzmanları, koronavirüsün tüm bu kriterleri karşılamaya başladığı görüşünde.

Tarihte Kara veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi bu hastalıklar arasında yer almıştır.