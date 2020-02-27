Pandemi nedir? Pandemi ne demek?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar verilen addır. İşte, konuya dair merak edilenler...

Pandemi sözcüğü “dünyanın pek çok farklı yerinde eşzamanlı olarak hızla yayılan ve çok sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı bir hastalığın mevcudiyeti halinde” kullanılıyor.

Eğer bir bulaşıcı hastalık “yeni ve farklı bir virüs ile oluşuyor, insandan insana çok kolay bulaşabiliyorsa” işte o zaman tehdit önemsenmeye başlıyor. Bir salgına pandemi denilip denilmeyeceğine Dünya Sağlık Örgütü karar verebiliyor.