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Pandemi kadını yordu

#Pandemi#Kadın#TBMM
Pandemi kadını yordu

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği Toplumsal Cinsiyet Analisti Aslı Çoban, TBMM Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti Alt Komisyonu’na pandemide kadınların ev içi çalışma rolündeki araştırmalarla ilgili bilgi verdi.

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Araştırmaların ‘kadının ev içinde çalışma yükü artarken erkeklerin de desteklerinin arttığını’ ortaya koyduğunu bildiren Çoban’ın anlattıkları Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ

“Ev içerisinde kadınlar ve erkekler arasında bakıma ilişkin yükümlülüklerin paylaşılması noktasında biraz daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Çünkü COVID krizinin bize gösterdiği şu oldu: Kadınların ev içerisindeki bakım yükümlülüklerinin, yeniden üretim yükümlülüklerinin çok büyük bir artışı, eğer aile içerisinde başka bireylerden de destek görmezse, sonunda kadınların psikolojik çöküşüyle ve hanelerin iyi olma hâllerinin de aynı şekilde olumsuz etkilenmesiyle sonuçlanıyor. Dolayısıyla sorumluluk paylaşımı, hanede bakım işlerinin sorumluluk paylaşımı ve buna yönelik normatif dönüşümün, değerler, davranışlar dönüşümünün sağlanması mutlaka gündemimizde olması gereken bir konu diyebiliriz. Bizim de salgın döneminde geçen sene yaptığımız bir zaman kullanımı anketi çalışması var. Profesör İpek İlkkaracan ve Emel Memiş’in desteğiyle yaptığımız bir çalışma.

ERKEK DESTEĞİ ARTTI

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Bu çalışma da şunu gösterdi: Aslında salgınlar, tabii, çok talihsiz dönemler ancak bize bazı şeyleri tersinden düşünmek için de fırsatlar veriyor. Onlar da şunu buldular: Kadınların, evet, ev içerisindeki çalışma yükleri çok arttı ama ilginç bir şekilde erkeklerin de destekleri arttı, ev içerisindeki çalışmayı paylaşmak anlamında. Buradan da şöyle bir sonuca vardılar: Eğer, çalışma süreleri ve çalışma koşulları açısından daha rahat hissederse kişiler, özellikle erkekler, ev içerisindeki çalışmaya verdikleri destek de artacaktır.”

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#Pandemi#Kadın#TBMM

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