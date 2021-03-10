İstanbul trafiği eski halini arar oldu… Vatandaşı neler bekliyor?

İstanbul’un trafiği bitmek bilmeyen bir sorun. Koronavirüs ile birlikte her şey eski normalin dışına çıktı, İstanbul trafiği de… Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başlamasıyla çalışma stilleri değişti, okullar ve ofisler evlere taşındı. İstanbul’un trafiği bu sayede çok rahatlasa da son birkaç aydır trafik tüm güne yayıldı.

Peki bu değişimin arkasında yatan nedenler ne?

Normalleşmeyle birlikte bizi nasıl bir İstanbul bekliyor?

Trafiğin eskisinden bile daha içinden çıkılmaz hale gelmesi söz konusu mu?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ya göre artan trafiğin iki nedeni var: Biri sosyal mesafe kaygıları nedeniyle özel araç kullanımındaki artış, ikincisi de şerit disiplininin sağlanamaması. Okullarında açılmasının trafiğe 2 milyon kişinin daha eklenmesi anlamına geldiğini belirten Ilıcalı, toplu taşımayı İstanbullular için yeniden çekici hale getirecek adımların acilen atılması gerektiğini de sözlerine ekledi. İşte Ilıcalı'nın hurriyet.com.tr'ye özel açıklamalarından satır başları...

PANDEMİ ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 50 ARTIŞ VAR

İstanbul’da artık tüm güne yayılan trafiğin sebebinin pandemi olduğunu söyleyen Ilıcalı, “Pandemi sürecinde yaptığımız anketlerde gördük ki vatandaşlar sosyal mesafe endişesiyle özel araca yöneldi. Yaptığımız ölçümlerde görüyoruz ki trafik pandemi öncesine göre yüzde 50 arttı. Net olan zirve saatler hâlâ var ama eskiden ara saatler daha sakinken şu an yoğunluk çoğaldı” dedi

TRAFİĞİN İKİ ÖNEMLİ SEBEBİ VAR

Ilıcalı İstanbul’da artan trafiğin iki önemli sebebi olduğunu da sözlerine ekledi: “Birincisi yollarda artan özel araç sayısı, diğeri ise yollarda şerit disiplininin sağlanamamasıdır. Yollardaki geometrik düzensizlikler, sinyalize kavşaklardaki sıkıntılar, otobüs duraklarının bir kısmının cep yollar içerisinde olmaması trafikte yüzde 30 daha fazla araç varmış gibi hissettiriyor. Trafiğin katlanabilir olması için saatte 25 kilometre üzerinde ticari hız olması gerekirken bu hız İstanbul’da 10 km/saatlere düştü."

BİSİKLET ULAŞIM ARACI OLARAK KULLANILMALI

Okullarında açılmasıyla trafiğe 2 milyon kişi daha ekleneceğini belirten Ilıcalı, toplu ulaşımın kapasite ve güvenilirliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi:

“İnsanları toplu ulaşıma çekecek yenilikler yapılmalıdır. Mesela çok şeritli yollarda bir şerit toplu ulaşıma ayrılabilir. Bir diğer önlem ise deniz yolunun kapasitesinin artırılması olabilir. Bunların yanı sıra bisiklet bir ulaşım aracı olarak kullanılmalıdır. Çünkü İstanbul’daki yolculukların yüzde 10’u 5 kilometre altındaki mesafelere gerçekleştiriliyor. Bu mesafe için de bisiklet çok ideal bir ulaşım aracıdır.”

'TRAFİK HER SAATE YAYILDI'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir de Covid-19 öncesi İstanbul'da trafiğin sabah ve akşam belirli saatlerde yoğunlaştığını, şimdilerde ise gün içerisindeki saatlere daha homojen olarak yayıldığını belirtti. Trafikteki toplam araç sayısının da artış gösterdiğinin altını çizen Demir, "Bu artışın en önemli nedeni, hastalık bulaşma riskini düşünerek, önceleri toplu taşıma kullanan İstanbulluların bir kısmının özel araç kullanmaya başlaması" diye konuştu.

Demir sözlerine şöyle devam etti: "Akşam 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, önceleri saat 21:00'den sonra yapılan kent içi araçlı yolculuklarının bir bölümü de önceki saatlere kaymış ve saat 21:00'den önceki trafik akımlarını arttırmıştır. Gün içerisindeki saatlerde trafik akımlarını arttıran bir diğer önemli neden de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıdır. Gece saatlerinde uygulanan kısıtlamaya benzer şekilde, Covid-19 öncesinde hafta sonu yapılan araçlı yolculukların önemli bir bölümünün de hafta içi günlere kaydığı öngörülmektedir."

PANDEMİDEN SONRA ESKİ HALİNE DÖNER Mİ?

Demir, normalleşme ile birlikte toplu taşıma yolculuk taleplerinin bugüne oranla artmasını beklediklerini söyledi. Ancak kısa dönemde trafik seviyesinin pandemi öncesindeki düzeyine gelmesi beklenmiyor.

7 MİLYONDAN 4 MİLYONA GERİLEDİ

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da pandemi öncesinde İstanbul'da ortalama bir iş gününde İstanbulkart kullanılarak yapılan yolculuk sayısının yaklaşık 7 milyon düzeyinde iken, günümüzde 3,8 - 4,0 milyona gerilediğini açıkladı.

2016 yılından bu yana düşüşe geçen otomobil sayısındaki artışın geçtiğimiz yıl İstanbul için görülmemiş bir şekilde iniş sergilediğini açıklayan Cihan, “Covid19 koşullarındaki hijyen arayışı insanları otomobil sahibi olmaya itti ve daha önce görülmemiş bir otomobil artışı oldu. Yıllık 260 bin yeni araç İstanbul’da kayıt altına alınmıştır. Yükselen araç satışının yanında, alım gücü olmayan geniş bir kesim ise araç kiralama yönüne kayma göstermiştir.” dedi.