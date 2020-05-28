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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Pandemi hastaneleri tamam, kahramanların isimleri sağlık dağıtacak

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Pandemi hastaneleri tamam, kahramanların isimleri sağlık dağıtacak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sancaktepe’deki eski askeri üs ve Atatürk Havalimanı’na inşa edilen iki pandemi hastanesi 45’er günde tamamlandı.

Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz’ün isminin verildiği Sancaktepe’deki hastane 29 Mayıs’ta, Prof. Dr. Murat Dilmener’in isminin verildiği Yeşilköy’deki hastane ise 31 Mayıs’ta açılacak.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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