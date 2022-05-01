Pandemi durdu, yollar doldu

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2 yıldır korona gölgesinde geçen Ramazan Bayramı, bu yıl ilk kez yasaklar olmadan kutlanacak. Seyahat kısıtlaması olmayınca, vatandaşların kimi memleketine kimi tatil beldelerine doğru yola çıktı.

TEM’DE AKICI YOĞUNLUK

TEM yolu Kocaeli geçişinin Ankara yönünde akıcı yoğunluk oluştu. TEM geçişinin Derince ile İzmit arasındaki yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşlasa da aksama olmadı. Rampa ve viyadük geçişlerinde havanın da zaman zaman yağışlı olması nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkisinde ise araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar indi.

BİR GÜNDE 40 BİN YOLCU

Otogarlar da koronavirüs pandemisi gölgesinde özlediği günlere Ramazan Bayramı öncesinde kavuştu. Pek çok vatandaş, bayramı karşılamak için çeşitli illere hareket etmek üzere otogarlara akın etti. Yetkililer, İzmir Otogarı’ndan günde 40 bin yolcu ve bin araç çıkışının olduğunu belirtti.

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DENİZ KAPISINDA UZUN KUYRUKLAR

Bayram tatilini Ege Denizi’ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. İki yıl öncesiyle kıyaslandığında talep az da olsa, 26 ay sonraki ilk bayram seferlerinden feribot işletmecileri memnun kaldı.

KEMERİNİ TAKANA HEDİYE







Bayram tatili nedeniyle, polis ile jandarma trafik ekipleri ortak denetimlerle araçları sık sık durdurup emniyet kemeri ve hız denetimi yaptı. Ekipler, denetimlerde bazen şeker ikram ederek bazen de çocuklara oyuncak dağıtarak vatandaşların bayramını da kutladı. Tatil boyunca karayollarında toplam 208 bin 900 personel görev yapacak.

İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRDI







Havayolu ile seyahat edecekler, dün sabah erken saatlerden itibaren havalimanlarına akın etti. Koronavirüs pandemi süreci sonrasında seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı en yoğun günlerden birini yaşadı. Ek seferlerle birlikte dün, 1293 uçuş yapıldığı ve 198 bin 332 yolcunun havalimanını kullandığı; bu sayının da pandeminin etkili olduğu son iki yılda en yüksek yolcu ve uçuş rakamları olduğu öğrenildi.