Pandemi döneminde en çok Türkler görüntülü aradı

Araştırmanın detaylarını paylaşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Pazarlama Programı Öğretim Görevlisi Burçin Önder, "Görüntülü aramada, QR kodu kullanımında ve sesli aramada dünya ortalamasının üstündeyiz.

EN FAZLA HÜRRİYET ARANDI

Türk insanı arama motorunda en fazla hava durumu, Hürriyet, EBA, çeviri ve altın kelimelerini aramış" dedi. Türkiye'de nüfusun 84 milyondan fazla olduğunun altını çizen Önder, "Türkiye'de 77 milyon kişinin mobil cihazı olduğu tahmin ediliyor. 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Sadece geçen yıl sosyal medya kullanıcılarının arasına 6 milyon yeni kullanıcı katıldı" bilgilerini verdi.

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