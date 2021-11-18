Pandemi çocuk haklarını ihlal etti

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Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erhan Kanışlı, sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Koronavirüs salgını döneminde çocukların haklarından faydalanma oranının daha da azaldığı, sosyolojik, ekonomik olumsuzlukların en hızlı çocuklar üzerinde etkilerinin ortaya çıktığı görüldü. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF tarafından yayımlanan Haziran 2021 tarihli rapora göre, işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısı son dört yılda 8.4 milyon artarak dünya çapında 160 milyona yükseldi. UNICEF’in Her Çocuk İçin Hayalim kampanyası kapsamında çıkan sonuca göre, dünyada okul çağındaki çocukların en az üçte biri, yani 463 milyon çocuk, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından uygulanan uzaktan eğitime erişim sağlayamadı. Hollandalı sivil toplum kuruluşlarından KidsRights’ın gerçekleştirdiği çalışmada, koronavirüs döneminde çocuk haklarının karnesi çıkarıldı. Buna göre Türkiye, korona döneminde çocukların haklara ulaşımında 182 ülke arasında yirminci sırada yer aldı.”