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Pandemi bile estetiği durduramadı

#Estetik#Ameliyat#Pandemi
Pandemi bile estetiği durduramadı

Türkiye’de 2020 yılında 1 milyona yakın estetik uygulama yapıldı. Cerrahi olmayan işlemlerde botoks, cerrahi işlemlerde ise burun ameliyatları birinci sırada yer aldı. Türkiye, estetikte en çok yabancı hastaya sahip ikinci ülke oldu.

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Pandemi nedeniyle 2020 başında tüm dünyada hayat neredeyse tamamen durdu. Ancak bu süreçte hız kesmeyen tek bir şey vardı o da estetik operasyonları. Uluslararası Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği’nin (ISAPS) her yıl dünya genelinde yaptığı araştırmaya göre Türkiye, dünya çapında en çok estetik operasyon yapılan ülkeler sıralamasında 5’inci sırada. Yabancı hasta oranlarına bakıldığında ise Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Hastaların yasaklara rağmen, aktarmalı uçuşlarla Türkiye’ye geldiğini ve işlem yaptırdıklarını belirten dermatoloji uzmanı Dr. Eda Yıldırım, “Türkiye sağlık turizminde iyi bir yerde ve gelir düzeyi yüksek hastalar Türkiye’yi tercih ediyor” dedi.

DÜNYADA MEME TÜRKİYE’DE BURUN

Dünya genelinde en fazla gerçekleştirilen estetik ameliyatlarda meme ameliyatları başı çekerken, Türkiye’de uzun yıllardır burun ameliyatları birinci sırada yer alıyor. Türkiye’de 2020 yılında 1 milyona yakın cerrahi ve cerrahi olmayan estetik uygulama yapıldığını ifade eden Dr. Yıldırım, “Cerrahi olmayan işlemlerde en çok yapılan uygulama yüzde 61 oranında botoks, ikinci sırada hyalüronik asit uygulamaları, üçüncü sırada ise gözaltı morlukları tedavisi yer alıyor. Türkiye’de cerrahi olarak gerçekleştirilen estetik operasyonların başında ise, yüzde 18.6 ile burun estetiği geldi. Bunu yüzde 16 ile yağ aldırma, yüzde 10.9 ile göğüs ameliyatları izledi” dedi.

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ERKEKLER EN ÇOK GÖZ KAPAĞI KALDIRDI

İşlemlerin yüzde 80’inden fazlasını kadınların yaptırdığını belirten Dr. Yıldırım, erkeklerin ise daha çok cerrahi olmayan işlemleri tercih ettiğini söyledi. Dr. Yıldırım, “Erkekler estetik ameliyatlarda daha çok göz kapağı kaldırma, yağ aldırma, burun ameliyatlarını tercih ediyor. Cerrahi olmayan işlemlerde de botoks, dolgu ve saç ekimi için Türkiye’ye geliyorlar. Türkiye sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkelerin başında yer alıyor” dedi.

TÜRKİYE 2. SIRADA

* Ameliyatsız yüz gençleştirme operasyonları tüm dünyada bir önceki yıla oranla yüzde 13.9 arttı.

* 19-34 yaş aralığında en çok yapılan operasyon yüzde 67.9 ile burun estetiği. 35-50 yaş aralığında en çok yapılan uygulama ise yüzde 50 ile botoks.

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* Dünya genelinde cerrahi olmayan operasyonların yaklaşık yüzde 85’ini kadınlar yaptırıyor.

* Türkiye, dünya çapında en çok estetik operasyon yapılan ülkeler sıralamasında ABD, Brezilya, Almanya ve Japonya’dan sonra 5’inci sırada.

* Yabancı hastalarda ise Meksika yüzde 28.2, Türkiye yüzde 25.8 ve Kolombiya ise yüzde 21.8 ile dünyada en yüksek yabancı hasta oranına sahip ilk 3 ülke.

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#Estetik#Ameliyat#Pandemi

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