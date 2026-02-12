×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pandaya benzeyen kuzu incelemeye alındı! 'Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık'

Güncelleme Tarihi:

#Bingöl#Kuzu#Panda Yavrusu
Pandaya benzeyen kuzu incelemeye alındı Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 17:31

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ölü doğan, renkleri ve yüz yapısıyla panda yavrusunu andıran kuzu şaşkınlık yaşattı. Ölü doğan kuzu için bilimsel inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, önceki gün Adilcevaz ilçesi Akçıra köyü Gölbaşı mezrasında yaşandı. Mezrada hayvancılıkla uğraşan Çavuş Aşa'ya ait gebe koyunlardan biri, ailenin de yardımıyla zorlu bir doğum yaptı. Ancak doğum, beklenen sevincin yerine üzüntüye neden oldu. Ölü doğan yavrunun panda yavrusuna benzediği, arka ayaklarının bulunmadığı ve vücudunun tam gelişmediği görüldü.

"BÖYLE BİR DURUMLA İLK KEZ KARŞILAŞTIK"

Doğuma yardımcı olan koyun sahibi Çavuş Aşa'nın komşusu Necdet Kırık, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirtti. Uzun yıllardır küçükbaş hayvan doğumlarına yardımcı olduğunu aktaran Kırık, bu şekilde bir vakaya bugüne kadar hiç rastlamadığını söyledi. Kırık, doğumun oldukça zor gerçekleştiğini ifade ederek, "Yavru ölü doğdu. Arka ayakları yoktu, vücudu tam gelişmemişti. Renkleri ve yüz yapısı nedeniyle panda yavrusunu andırıyordu. Hayatım boyunca birçok doğuma girdim ama böylesini ilk defa gördüm" dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSıvılaşan bina zemininde ilk kez uygulandı Zemin kayaya yakın bir form haline geliyorSıvılaşan bina zemininde ilk kez uygulandı! 'Zemin kayaya yakın bir form haline geliyor'Haberi görüntüle

"BİNDE BİR GÖRÜLEN ANOMALİ OLABİLİR"

Görüntüleri inceleyerek konuyu değerlendiren Veteriner Hekim Rehber Altıntaş ise olayın çoklu doğumsal anomali vakası olduğunu belirtti. Altıntaş, bu tür anomalilerin genetik faktörler, gebelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar, annenin yetersiz beslenmesi, toksik maddelere maruz kalma veya bazı viral hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bu tarz vakaların bölgede nadir de olsa görüldüğünü vurgulayan Altıntaş, sürü sağlığının korunması için yetiştiricilerin düzenli veteriner kontrolü yaptırmasının, aşılama programlarına uymasının ve gebelik döneminde hayvanların bakım ve beslenmesine özellikle dikkat etmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yaşanan doğum köy sakinleri arasında merak uyandırırken, uzmanlar benzer durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Gözden KaçmasınErzurum Havzasının temelinde kaldera keşfedildi 60 kilometre çapındaErzurum Havzası'nın temelinde kaldera keşfedildi! 60 kilometre çapındaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bingöl#Kuzu#Panda Yavrusu

BAKMADAN GEÇME!