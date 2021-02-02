MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
GeriGündem Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/ KIRKLARELİ (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı
Abone Olgoogle-news

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesi, Pancarköy Deresi'nin taşması sonucu sular altında kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Trakya'da etkili olan sağanak yağış ve karların erimesiyle dereler yatağından taştı. Pancarköy Deresi'nin taşması sonucu da Alpullu beldesinin büyük bölümü sular altında kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar, geceyi okul ve otellerde geçirdi. Sel sularının en çok etkili olduğu Yenimahalle'de ise evlerin yanı sıra çok sayıda araç da sular altında kaldı.İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin sevk edildiği beldede, çalışmalar sürüyor.  

‘EVLERİMİZ SULAR ALTINDA KALDI’

Evi sular altında kalan Merve İşgören, tüm eşyalarının zarar gördüğünü belirterek, gözyaşı döktü. Geceyi su baskını nedeniyle okulda geçirdiklerini belirten İşgören, "Nasıl olduğunu anlayamadık, su aniden geldi. Bizi okula yerleştirdiler. Evim ve eşyalarım su altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Zararımı ben karşılayamam, yardım bekliyoruz" dedi.

Evleri sular altında kalan ve geceyi komşuları gibi okulda geçiren Sakine Örnek de gözyaşlarını tutamadı. Örnek, selin aniden geldiğini ifade ederek, "Hiç anlamadık suyun nasıl geldiğini. Evim sular altında, ne yapacağımı bilemiyorum. Eşyalarımın hepsi yeniydi, kullanılamaz hale geldi. Evime de giremiyorum" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle