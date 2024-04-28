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Pancar toplarken ölümden döndü... 'Helikopterin bizi görmesi için ateş yaktık'

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#Mereto Dağı#Batman#Helikopter
Pancar toplarken ölümden döndü... Helikopterin bizi görmesi için ateş yaktık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 16:48

Batman'da, pancar toplamaya giderken, sol ayağından yılanın ısırdığı Bahadır Taş (21), askeri helikopterle hastaneye götürüldü. Amcası Fatih Taş, "Helikopterin bizi görmesi ve yerimizi belirtmek için ateş yaktık, duman çıkardık. Yeğenimi helikopterle hastaneye ulaştıran devletimize minnettarız" dedi.

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Olay, dün akşam, Sason ilçesi Akçalı köyü Budaklı mezrası Rabeni mevkisinde meydana geldi. Aşağı Mahalle'de oturan Bahadır Taş'ı, pancar toplamak için Mereto Dağı'na giderken sol ayağından yılan ısırdı.

Pancar toplarken ölümden döndü... Helikopterin bizi görmesi için ateş yaktık

Durumun bildirilmesi üzerine, engebeli araziden Taş'ın alınması için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na ait askeri helikopter yönlendirildi. Sağlık görevlileriyle bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından Taş'ı, İl Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Taş, burada hazır bekleyen ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Pancar toplarken ölümden döndü... Helikopterin bizi görmesi için ateş yaktık

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Bu sırada Bahadır Taş'ın yanına ulaşan amcası Fatih Taş, olayı anlatarak, "Yeğenim Mereto Dağı'nın eteklerinde pancar toplamaya gitti. Pancar toplarken ayağını yılan ısırdı. Yanında bulunan gençler 112'yi aradı. Jandarma helikopterle hastamızı almaya geldi. Olay yerine ben de gittim. Helikopterin bizi görmesi ve yerimizi belirtmek için ateş yaktık, duman çıkardık. Çünkü o an yerimizi belli etmenin başka yolu yoktu.

Pancar toplarken ölümden döndü... Helikopterin bizi görmesi için ateş yaktık

Helikopter geldiğinde dumanı görüp direkt oraya iniş yaptı. Yeğenimi helikopterle hastaneye ulaştıran devletimize minnettarız. Hastamız şu anda yoğun bakımda ve durumu gayet iyi. Bu konuda, yetkililerden Allah razı olsun. Devletimiz, hastamız için seferber oldu. Jandarmamız, sağlıkçılarımız, Sason ve Kozluk karakol komutanlarımız ile jandarma seferber oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Bahadır Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. 

Pancar toplarken ölümden döndü... Helikopterin bizi görmesi için ateş yaktık

 

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#Mereto Dağı#Batman#Helikopter

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